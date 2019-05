Uczniowie Gimnazjum JPII w programie edukacyjnym „Nasza Ojczyzna – Polska”

vdu

Czy człowiek może mieć dwie Ojczyzny? To retoryczne pytanie zadaliśmy sobie podczas pobytu, w ramach projektu sfinansowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i zorganizowanego przez kierownictwo i nauczycieli Zeszpołu Szkół Nr. 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie.

Kosmopolici twierdzą, że ich ojczyzną jest cały świat, inni znów, że Ojczyzna może być tylko jedna. Myśmy, gimnazjaliści i nauczyciele gimnazjum im. Jana Pawła w Wilnie, przekonaliśmy się, że mamy dwie Ojczyzny – Litwę i Polskę.

Największy Polak wszechczasów, a jednocześnie Patron naszego Gimnazjum, Jan Paweł II powiedział: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Bagaż wiedzy i umiejętności nabyty podczas pobytu w Rzeszowie, w ramach programu edykacyjnego „Nasza Ojczyzna – Polska”, po powrocie do Wilna, będzie popularyzowany przez nas.

Najwartościowniejszą częścią harmonogramu naszego pobytu był niezaprzeczalnie udział naszej młodzieży w wspólnych z młodzieżą z Rzeszowa lekcjach – języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i informatyki. Uczniowie wysoko ocenili pracę i stosowane metody nauczycieli Zespołu Szkół Nr1, a z wypowiedzi młodzieży było jasne „kadra jest w porządku”.

Mimo ciągłych deszczów, które towarzyszyły nam przez cały czas pobytu, zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc. W Rzeszowie największe wrażenie miało dla nas zwiedzenie muzeum miejskiego, fontanny multimedialnej oraz wyjątkowo zadbane miasto, gdzie nawet skrzynie do śmieci są upiększone w kwiatki ( podobno pomysł został podpatrzony w Chinach ). W drugim dniu pobytu wyjeżdżaliśmy do Bóbrki, gdzie zwiedzilismy Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego „Śladami naftowych pionierów”, w Odrzykoniu – zwiedziliśmy ruiny zamku, opisanego w „Zemście” A. Fredry, a w Korczynie wzięliśmy udział w procesie produkcji czekolady w pijalni czekolady w tym mieście. W trzecim dniu pobytu wyjechaliśmy do Krakowa. Niestety deszcz zmienił nasze plany, a dlatego program zwiedzania był uszczuplony. W czwartym i ostatnim dniu pobytu byliśmy zaproszeni przez Pana Prezydenta Tadeusza Ferenca na spotkanie z władzami miasta w Ratuszu Rzeszowa. Po spotkaniu udaliśmy się na warsztaty w Muzeum Regionalnym „Nie święci garnki lepią”. Niestety w tym dniu „święci lepili garnki” bez nas, natomiast młodzież i opiekunowie mieli zajęcia plastyczne. W Łańcucie zwiedziliśmy zamek Lubomirskich oraz oranżerię orchidei ( storczykarnię ).

Na zakończenie naszego pobytu odbyło się pożegnalne spotkanie w szkole partnerskiej. Wspaniały koncert dętego zespołu szkolnego i wręczenie dyplomów dla uczestników projektu uwieńczyły te spotkanie pożegnalne i cały pobyt w Rzeszowie.

Z odrobiną smutku, ale wypoczęci i usatysfakcjonowani, opuszczamy Polskę, by po powrocie do domu „dotleniać” kulturą polską tych, którzy zostali w domu. Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu. Szczególne wyrazy szacunki i wdzięczności składamy dyrekcji oraz nauczycielom Zespołu Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie: dyrektorowi – p. Tadeuszowi Bajdzie, wice dyrektor – p. Ewie Bester – Wronie, nauczycielom – Joannie Tomskiej, Janinie Kordek, Małgorzacie Wójcickiej, Barbarze Tylutki, Andrzejowi Jakubowskiemu, organizatorkom programu p. Elżbiecie Górce i p. Kamili Tomczyk, przewodnikowi wycieczek Janowi Wolskiemu, kierowcom Wiktorowi i Arūnasowi.

Bóg zapłać rodacy za dobre serca!

