Uczniowie Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela w Wilnie w projekcie programu Erasmus+

vdu

W dniach 19-20 listopada uczniowie Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela w Wilnie wraz z nauczycielką inżynierii p. Lidią Wasiljewą i informatyki p. Olgą Bedugnis, w ramach programu Erasmus+, wzięli udział w międzynarodowym projekcie “Teachers and pupils STEM competence development in elementary school”.

Finał projektu odbywał się w Rydze (Łotwa).

Oprócz Litwy, w projekcie uczestniczyły szkoły z Łotwy, Estonii i Słowenii.

Podstawowym zadaniem projektu było przygotowanie materiału w celu integracji i wdrożenia modelu STEAM w różnorodne dziedziny nauczania.

Wyjazd do Rygi był dobrą okazją nie tylko do uczestnictwa w minionym projekcie, jak też do nawiązania nowych znajomości, przyjaźni oraz zwiedzenia stolicy Łotwy.