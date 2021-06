Uczniowie Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie zapoznali się z inwestowaniem

Uczniowie Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie uczestniczyli w innowacyjnym projekcie, który zapoznał uczniów z inwestowaniem.

W ciągu ostatnich stuleci, a przede wszystkim w czasie ostatnich dziesięcioleci wszystko się zmienia i szerzy w zawrotnym tempie. To tempo ciągle wzrasta. Korzystamy z takich rzeczy, które 20 lat temu dla ludzi były fantastyką i marzeniami. A za kolejnych 20 lat wynalazki nas ponownie zadziwią i będziemy czekać na coraz szybsze i w większej ilości pojawiające się urządzenia, odkrycia i wszelkie innowacje.

Lecz kto w przyszłości będzie dbał o planetę i dobro ludzi? Odpowiedź jest jasna i zrozumiała. W przyszłości to uczniowie będą troszczyć się o dobro swoich rodzin i całej planety, odkrywając nowe miejsca zamieszkania, doskonaląc medycynę, ale przede wszystkim wykorzystując obecne technologie, tworząc bardziej innowacyjny świat. Dlatego nasze Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie współpracowało z platformą „Vilnius Tech Ateities Inžinerijos”. 2020-2021 roku szkolnym my, czyli uczniowie naszego gimnazjum, jeszcze w szkole wybraliśmy sobie tematykę i zaczęliśmy się wgłębiać w innowacyjny i technologiczny świat. Takim sposobem mogliśmy lepiej poznać, co byśmy chcieli robić w przyszłości, jaki wybrać kierunek na studia.

W projekcie uczestniczyli uczniowie z różnych szkół, z różnych regionów Litwy, lecz my byliśmy jedyną polską szkołą. Wybieraliśmy temat o inwestowaniu pod nazwą „Inwestowanie w środowisku Luminor Trade”.

Na początku wysłuchaliśmy wykładu wprowadzającego na temat finansów osobistych i inwestycji. Poszerzyliśmy swoje znajomości z ekonomii i zrozumieliśmy podstawowe zasady inwestowania. Połowę roku szkolnego analizowaliśmy rynek finansowy, instrumenty inwestycyjne za pomocą platformy Luminor Trade. I jeszcze tego samego roku – 2 czerwca – z sukcesem przygotowaliśmy prace projektowe o tematyce inwestycyjnej i zaprezentowaliśmy je publicznie. Następujące prace zostały laureatami konkursu na temat inwestowania i zostały wyróżnione w kategoriach odrębnych nominacji:

a) Nominacja „Dla innowacyjnej pracy”: „Analiza udziałów firmy Tesla” (Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie, autorzy: Milewski Radoslaw i Zarszczikow Witalij, koordynatorzy: pedagog socjalny Julija Butarewicz i nauczycielka Renata Pačinskaitė; konsultant profesor AI Julija Bužinskė).

b) Nominacja „Za ekspercką pracę”: „Inwestycyjne rozwiązywanie z wykorzystaniem pasywnej strategii inwestycyjnej” (Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie, autor Daniel Kondratowicz, koordynatorzy: pedagog socjalny Julija Butarewicz i nauczycielka Renata Pačinskaitė; konsultant profesor AI Julija Bužinskė).

Ten projekt był bardzo ciekawy i pożyteczny, bo nauczyliśmy się jak lokować w inwestycyjne środki i od czego zależą ich zmiany. Zrozumieliśmy, że inwestowanie to nie tylko nauka, lecz i sztuka. Przede wszystkim zapoznaliśmy się z długimi uniwersyteckimi wypracowaniami. Jesteśmy bardzo wdzięczni koordynatorom, którzy ciągle pomagali ze zrozumieniem wymagań i etapów pracy, z poprawą naszych błędów i z cierpliwym czekaniem naszych prac aż do nocy. Na pewno będziemy z większą odwagą wkraczać na wyższe uczelnie, wiedząc, co nas naprawdę ciekawi i pasjonuje.

