Uczniowie Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu opiekują się cmentarzami

Kształtowanie odpowiedniej postawy, poczucia empatii i wrażliwości, zachowania historycznej pamięci, poświęcenia się dla dobrej sprawy, to jedne z podstawowych zadań w wychowaniu uczniów naszego Gimnazjum, szczególnie w obecnym okresie.

Przed zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych rozpoczęło się wielkie sprzątanie cmentarzy. 26 października uczniowie i nauczyciele Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu zadbali o porządek na starym cmentarzu, przy kościele w Połukniu.

27 października wyruszyli zaś na wileński cmentarz na Rossie, do najstarszej nekropolii miasta, by wziąć udział w jesiennej akcji sprzątania cmentarza.

Akcja sprzątania grobów jest okazją do wzbudzenia szacunku do tych, którzy już odeszli. Uczniowie pełni zapału zabrali się do porządkowania. Nie było łatwo, lecz się udało.