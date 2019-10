Uczniowie Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego idą z matematyką przez świat

vdu

Zmotywowanie i zachęcanie uczniów do nauki matematyki, popularyzowanie idei samodzielnego myślenia oraz inicjowanie i wspieranie współpracy międzynarodowej uzdolnionych uczniów i ich nauczycieli to główne cele finałowych zmagań konkursu „Z matematyką przez świat”. 14-21 września do konkursu zakwalifikowało się około 80 uczniów z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Kanady i Polski.

Tomasz Sidorowicz z Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego został laureatem III miejsca IV edycji konkursu „Z matematyką przez świat”. W konkursie gimnazjum prezentowało trzech uczestników, zwycięzców edycji krajowej: Sylwia Syrnicka, Adam Nowicki i Tomasz Sidorowicz.

W tym czasie uczniowie G3 klasy wzięli udział w międzynarodowym obozie „Pasjonaci biologii”. Młodzież wykazała się szeroką wiedzą wykonując prace laboratoryjne oraz czerpała nowe wiadomości poprzez wykłady.

Organizatorem konkursu „Z matematyką przez świat” oraz obozu „Pasjonaci biologii” jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, wspierane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Częścią projektu był obóz rekreacyjno-naukowy w Ostródzie, który służy podtrzymywaniu więzi najmłodszego pokolenia Polonii z krajem przodków, także wspólnemu spędzaniu czasu i poznawaniu Polski.