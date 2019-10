Uczestnicy konkursu Septem+ na wycieczce w spółce „Achema”

vdu

25 października 2019 r. uczestnicy konkursu SEPTEM+ wyruszyli na wycieczkę do największej chemicznej fabryki na Litwie i w regionie krajów bałtyckich – „ACHEMA”. Uczniowie byli zachwyceni wielkością fabryki, którą można porównać nawet do 440 stadionów piłki nożnej! Uczestnicy wycieczki mieli możliwość poznać historię spółki, obejrzeć film, zobaczyć bibliotekę i archiwum, a także zajrzeć do warsztatów fabrycznych, zapoznać się z zawodami oraz porozmawiać z pracownikami.

Septem+ to konkurs promujący nauki ścisłe i przyrodnicze poprzez integrację międzyprzedmiotową i zastosowanie umiejętności praktycznych i twórczych. Podczas konkursu uczniowie mieli możliwość rozwijać erudycję i myślenie logiczne w oparciu na zadania z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych oraz integrowanych, a także udoskonalić wzorce pozytywnego lidera i umiejętności pracy w grupie. Projekt „Septem+” jest współfinansowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Pomysł konkursu i realizacja – kadra Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie: Mirosława Stańczyk nauczycielka biologii i Diana Judkiewicz wicedyrektor Gimnazjum.