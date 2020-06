Uczeń Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie wziął udział w wirtualnym spotkaniu z prezydentem Litwy

Miałem zaszczyt w Dniu Dziecka uczestniczyć w konferencji z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. Byłem jednym z dziesięciu uczniów z różnych regionów, jedynym z Wilna i jedynym Polakiem. Spotkało mnie wielkie przeżycie, bo przewodnicząca samorządu uczniowskiego w mojej szkole przysłała ankietę w „Google forms” z podpisem ,,Może będą chętni” i z kilkoma wesołymi emotikonami.

Jako osoba lubiąca wszędzie brać udział, ze słabą nadzieją zapełniłem i wysłałem ankietę. Po kilku dniach otrzymałem pierwsze powiadomienie na pocztę elektroniczną, że chyba będę uczestniczył. Nie byłem pewny, czy to jest zaproszenie, bo na takie nie wyglądało. Potem sam napisałem do organizatora, doradcy prezydenta, aby się upewnić, ale odpowiedź nie była do końca zrozumiała. Dopiero, gdy wysłali ankietę z imionami, zobaczyłem w pierwszej linii tabelki swoje imię. Przygotowałem się do spotkania odpowiadając na wysłane pytania i pierwszy z tego powodu, że byłem najmłodszy, odpowiedziałem. Dyskusja była na bardzo aktualny temat – nauka wirtualna (online) w szkole w dobie kwarantanny. Każdy uczestnik miał 3-4 minuty, aby opowiedzieć swoje wrażenia z nauki w szkole, jakie były zalety i jakie wady widzi w nauce online, co proponuje zmienić.

Prezydent zadawał różne pytania, czułem, że dla niego ważne jest nasze zdanie, nasze myśli i doświadczenia. Ale w rozmowie też czułem, że rozmawiam ze zwykłym człowiekiem, otwartym dla każdego.

Na pewno będę pamiętał to wydarzenie przez całe swoje życie i będę dalej wszędzie chętnie uczestniczył, bo przecież nic nie straciłem, ale tylko zyskałem.