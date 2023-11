Tydzień Papieski w Gimnazjum Jana Pawła II w Wilnie

Od 23 do 27 października w Gimnazjum Jana Pawła II w Wilnie był obchodzony Tydzień Papieski. W tym czasie Samorząd Uczniowski zatroszczył się o to, aby był on wyjątkowy oraz aby społeczność placówki lepiej zapoznałaby się z patronem szkoły – Janem Pawłem II. Tydzień rozpoczął się kwiatami i świeczkami, złożonymi pod pomnikiem Papieża.

Także wystartowały 2 akcje na Instagramie Samorządu Uczniowskiego. Jedna z nich polegała na tym, że każdego dnia były umieszczane intrygujące oraz mało znane ciekawostki o Karolu Wojtyle, zaś podczas drugiej akcji uczniowie gimnazjum robili zdjęcia z kartonową dekoracją Papieża i udostępniali je na Instagramie.

Oprócz tego, na korytarzach zostały wywieszone kody QR z memami, ciekawostkami o Janie Pawle II lub jego cytatami. Tegoroczny Tydzień Papieski był pełen nowości, kreatywnych zdjęć oraz odkryć.

Te święto zdecydowanie nie zostanie zapomniane przez społeczność szkoły oraz kultywowane przez następne promocje!