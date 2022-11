Troki – to litewskie Mazury…

15 listopada bieżącego roku nasza klasa wybrała się na wycieczkę do Trok i Zatrocza. Wycieczkę rozpoczęliśmy od przepięknego, neobarokowego Pałacu Tyszkiewiczów w Zatroczu. Dowiedzieliśmy się wiele ciekawych faktów o tej XIX wiecznej budowli i o rodzie Tyszkiewiczów, na przykład to, że ten ród posiadał ponad 90 rezydencji na terenie ówczesnej Litwy.

Następnie pojechaliśmy na Wzgórze Aniołów, gdzie można podziwiać anielskie figury. To niezwykłe miejsce wywarło na nas ogromne wrażenie, gdyż na tym wzgórzu każdy może zostawić swego anioła i od 2009 roku

jest już tam ponad 50 figur.

Po dwóch atrakcjach kiszki nam zagrały marsza i całe szczęście, że następne zaplanowane zajęcie było kulinarne – pieczenie legendarnych kibinów karaimskich. W autentycznej kuchni zgłębiliśmy historię oraz

tajniki kulinarne karaimskich pierogów: sami wałkowaliśmy ciasto, lepiliśmy warkoczyk na cieście. Już wiemy, że nie każdy kibin – to kibin i jest wiele tajnych sztuczek, aby smakował wybornie. Kibiny z rosołkiem

smakowały wyśmienicie, a do tego, na deser otrzymaliśmy smakowite wiśniowe ciasto. Mniam, mniam… Trudno to opisać słowami.

Syci i zadowoleni wyruszyliśmy do zamku Witolda, gdzie nasza przewodniczka opowiedziała o zamku, historii, o tym jak się zmieniał z biegiem lat i co widziały jego mury.

Mieliśmy również okazję wstąpić do kościoła PW Nawiedzenia NMP i zobaczyć na żywo cudowny obraz Matki Boskiej Trockiej.

Dzień nam minął bardzo szybko i do domów wracaliśmy zadowoleni.

Litewska kraina jezior i niesamowity klimat Trok pozostał w naszych sercach.

Serdecznie dziękujemy za organizację wycieczki dla naszej wychowawczyni p. Jolanty Pacyno, za pomoc dla Pani od plastyki Reginie Baniukiewicz, za ciekawe opowiadania przewodniczce p. Grażynie oraz p. Ingridzie za czuwanie przy lepieniu karaimskich kibinów. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz tu wrócimy.