Szkolenia z robotyki i programowania w AIJU

W ramach projektu „InnoExperiment – Innovative Approach to Teaching through Experiment”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej, sześciu nauczycieli z Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie w ciągu tygodnia odbyło szkolenia w hiszpańskim centrum naukowym Asociacion de investigacion de la industria del juguete, conexas y afines (AIJU). Wspólnie z pedagogami z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu oraz Białostockiej Fundacji Regionalnej Centrum Kompetencji mieliśmy możliwość doskonalenia języka programowania Scratch oraz zastosowania Arduino do programowania robotów. Ważnym elementem szkoleń było omówienie scenariuszy lekcji do nauczania matematyki oraz nauk przyrodniczych, które mają być końcowym produktem projektu. Wspomniane scenariusze mają służyć pomocą uczniom w opanowaniu częstokroć trudnych tematów z wymienionych przedmiotów. Szkolenia były prowadzone przez pracowników AIJU, którzy potrafili w łatwy sposób przedstawić dość trudne zagadnienia.

W ramach szkoleń mieliśmy możliwość również zwiedzić centrum naukowe, którego jednym z podstawowych zadań jest określene, czy wprowadzane na rynek europejski zabawki są bezpieczne, oszacowanie, dla dzieci w jakim wieku zabawki mogą służyć, projektowanie oraz tworzenie nowych autorskich produktów.

Szczególne podziękowania chcielibyśmy skierować do Césara Carrióna z AIJU, osoby, którą dobrze znaliśmy z poprzednich spotkań. Zorganizował dla nas wszystko nie tylko świetnie z punktu widzenia logistyki, ale również potrafił pokazać urok miasteczka Ibi, kulturę oraz tradycje regionu.