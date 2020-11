Szkoła-przedszkole „Wilia” bierze udział w projekcie „Odblaski ratują życie“

Dzieci z grupy „Stokrotki“ wzięły udział w projekcie „Odblaski ratują życie“.

W grupie „Stokrotki“ wielką wagę przywiązujemy do poznania zasad bezpieczeństwa na ulicy. Często wybieramy się na spacer po osiedlu, gdzie w praktyce utrwalamy swoje wiadomości z dziedziny ruchu drogowego, a w końcu października wyruszyliśmy do specjalistycznej szkółki bezpiecznego ruchu drogowego w Leszczyniakach, gdzie zostawiliśmy bardzo ładne i pomysłowe odblaski wykonane własnoręcznie przez dzieci. Były to sowy, miś, motylek, wiewióreczka, serduszko i inne.

Nasze prace będą eksponowane na wystawie od grudnia 2020 r. do lipca 2021 r. w szkółce bezpiecznego ruchu drogowego w Leszczyniakach.

Chętnych zapraszamy!