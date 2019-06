Syrokomlówka z projektem Erasmus+ w Wielkiej Brytanii

vdu

17-21 czerwca dzięki funduszom UE z programu Erasmus+ trwała wizyta uczniów i nauczycieli Gimnazjum im. Władysława Syrokomli do Peterborough w Wielkiej Brytanii. Było to końcowe spotkanie uczestników projektu międzynarodowego „Kim jesteśmy? Badania kultury i migracji w Unii Europejskiej” (Who do we think we are? Exploring culture and migration in the EU). My, jako przedstawiciele z Litwy, wspólnie z partnerami z Chorwacji, Hiszpanii, Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii podsumowaliśmy 3-letni projekt, stawiane na jego początku cele i zadania. Omówiliśmy wszystkie spotkania w krajach partnerskich. Podczas realizacji projektu został poruszony problem migracji młodzieży, zalążki zaniku odrębnych kultur. Zauważono, że na tej różnorodności kultur polega wyjątkowość każdego narodu i piękno, dlatego podkreślono potrzebę ich pielęgnowania. Uczniowie przygotowali wystawy ze wspomnieniami z wizyt, prezentacje dotyczące współczesnej kultury młodzieżowej oraz pokaz talentów. Każdy kraj przygotował jakiś występ: od śpiewu, poprzez malarstwo, fotografię, teatr, taniec, sport… do filmu. Przedstawione zostały różne formy i style: od ludowych nutek czy tańców, poprzez romantyczną balladę, współczesną estradę… do tańca klasycznego. Przedstawione zostały różne tradycje każdego kraju.

Fot. Radar Wileński

W Peterborough gościliśmy w Thomas Deacon Academy, w której uczy się ponad 2 tys. uczniów różnych narodowości (m.in. Polacy i Litwini). Szkoła mieści się w bardzo współczesnym budynku, w centrum którego jest parę amfiteatrów, otwarty pokój nauczycielski i biblioteka (tzn. z góry widać, co kto robi, czym się zajmuje), dookoła rozciągają się korytarze i otwarte schody na inne piętra. Klasy mają szklane ściany, gdy się idzie korytarzem, można obserwować, jak uczą się uczniowie. W każdej klasie każdy uczeń pracuje przy swym komputerze, oczywiście, nauczyciele korzystają z rzutników i ekranów. Wszyscy uczniowie noszą mundurki szkolne. Lekcje trwają całą godzinę. W szkole nie ma dzwonków. A po lekcjach nikt się nie śpieszy do domu, bo wszyscy wychodzą na podwórko i grają w krykieta na ogromnych paruhektarowych trawnikach, które otaczają szkołę.

Podczas wizyty mieliśmy również okazję pospacerować ulicami Londynu, zobaczyć typowe londyńskie piętrowe autobusy, taksówki czy budki telefoniczne, popływać statkiem po Tamizie i pod słynnym londyńskim mostem London Tower Bridge, ze 135-metrowej wysokości „diabelskiego młynu” (London Eye) obejrzeć stolicę Wielkiej Brytanii i zrobić masę zdjęć (szkoda, że Big Ben akurat był schowany w rusztowaniach). Zwiedziliśmy kościół św. Marii Magdaleny w Sandringham, gdzie co roku podczas Świąt Bożego Narodzenia we Mszy Świętej uczestniczą członkowie Brytyjskiej Rodziny Królewskiej. Byliśmy również nad Morzem Północnym, gdzie skosztowaliśmy tradycyjne fisch&chips. Mieliśmy również wycieczkę do współczesnego Ogrodu Rzeźb przy XVI-wiecznym Dworze Burghley w Stamford. A najważniejsze, że obcując wszyscy mieli okazję do doskonalenia języka angielskiego.

Fot. Radar Wileński

Celem całego projektu było poznanie kultur innych krajów europejskich, przy tym poznanie samego siebie, uświadomienie swoich wartości, poznanie „własnych korzeni”, pielęgnowanie tradycji i wartości kulturowych każdego kraju, jak też odnalezienie swego „ja” wśród młodych, ambitnych osób z innych krajów.

W imieniu wszystkich uczestników projektu Who do we think we are? Exploring culture and migration in the EU dziękujemy jego pomysłodawcy z Thomas Deacon Academy w Peterborough p. Hillary Faulkner oraz 3-letniemu koordynatorowi tego projektu w naszym gimnazjum metodykowi języka angielskiego Mirosławie Wartacz-Warteckiej.

Regina Lewicka, wicedyrektor

Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Artykuł zawiera wyłącznie opinię autora i Unia Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie zawartej w nim informacji.