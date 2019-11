Święty Mikołaj w Gimnazjum w Jałówce

vdu

Zbliża się magiczny i wyjątkowy czas, gdy dzieci i dorośli czekają na cuda. To oczekiwanie jest związane z osobą Świętego Mikołaja.

W tym roku Święty Mikołaj przybył do Gimnazjum im. św. Jana Bosko aż z Częstochowy i to dosyć wcześnie. 22 listopada ze świątecznymi życzeniami i prezentami zawitał ksiądz Ryszard Umański. Wraz z księdzem do akcji charytatywnej dołączyli się też przedstawiciele władz miejskich i gminnych oraz osoby prywatne z Polski. Udział w tak pięknej i świątecznej akcji wzięli uczniowie klas 1-5 oraz przedszkolaki z 16 placówek. Prezenty otrzymało ponad 1000 dzieci.

Niezmiernie cieszymy się i dziękujemy za prezenty i uśmiech każdego dzieciaka. Dziękujemy i za to, że nie zapominacie o nas i przyjechaliście, aby przekazać dar swego serca!

Gabriela Iwancowa, uczennica kl. IV G Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce