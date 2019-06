vdu

23 czerwca o godz. 16:00 w miejscowości Aluona (rej. trocki) po raz pierwszy odbyła się impreza zrzeszająca wszystkich Polaków tej miejscowości – „Święto Jana w Aluonie”. Organizatorem święta jest Trocki Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie, partnerem – Pałac Kultury w Trokach. Imprezę dofinansowała Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

„Święto Jana w Aluonie jest organizowane po raz pierwszy, ogółem jest to pierwsze wydarzenie społeczne w danej miejscowości i cieszymy się, iż nowo powstała wspólnota wsi Aluona chętnie przyjęła propozycję ZPL do zorganizowania wydarzenia, zrzeszającego Polaków w rejonie Trockim. Niezmiernie ważnym celem naszego oddziału ZPL jest zrzeszenie Polaków oraz stworzenie warunków do społeczno-kulturowego rozwoju integracyjnego” – twierdzi Prezes Trockiego oddziału rejonowego ZPL Jarosław Narkiewicz.

Podczas koncertu wystąpili: zespół pieśni „Zabawa”, zespół wokalny „Landwarowianka”, dziecięcy zespół „Strumyk” z gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu, Trio Hanki, Jolanta Gryniewicz, Kamilė Uscilaitė, Tomasz Matuiza.

Także się odbyły atrakcje dla dzieci i dorosłych. (Bańki mydlane, malowanie farbkami, razem z misiem wszyscy się zaangażowali do tańca). Poczęstunki, ognisko oraz wieczorna część – DJ z muzyką klubową.

Trocki Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie serdecznie dziękuje wszystkim Polakom oraz swoim członkom za udział w święcie Jana w Aluonie.