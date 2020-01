Święto Babci i Dziadka w Wileńskiej Szkole w Leszczyniakach

vdu

Babcia i Dziadek – to osoby, które w życiu każdego człowieka odgrywają bardzo ważną rolę, bo to właśnie oni pocieszą, utulą i to tylko u nich spędza się najwspanialsze wakacje.

Zgodnie z wieloletnią tradycją – 22 stycznia w Wileńskiej Szkole w Leszczyniakach gościliśmy kochanych Dziadków i Babcie, którzy przybyli na przygotowaną dla nich uroczystość. Wszyscy z dumą i z ogromnym wzruszeniem patrzyli na swoje wnuczęta. Uczniowie klas początkowych z tej okazji zaprezentowali przepiękny występ. Ileż to zadedykowano pięknych słów, zaśpiewano piosenek i zatańczono skocznych tańców! Każdy pragnął wykazać się na scenie jak najlepiej i w taki sposób wyrazić swoją miłość oraz szacunek do swych najwspanialszych Dziadków. Dyrektor placówki życzyła zebranym gościom, aby byli dumni ze swoich wnuków i za rok, tak samo licznie, wszyscy mogli znów się spotkać. Po tych słowach nie zabrakło tradycyjnych ,,Sto lat!”.

Spotkanie zakończono słodkim poczęstunkiem i miłą rozmową.

Uśmiechnięte i szczęśliwe twarze Babć i Dziadków po raz kolejny pokazały, jak ważne są takie spotkania i chwile spędzone wspólnie z kochanymi wnukami.