Studniówka 78. promocji Gimnazjum im. Joachima Lelewela w Wilnie

„Szczęśliwa młodość!… nawet smutki

Zaprawne mą rozkoszą”…

Tymi oto słowami 11 lutego została rozpoczęta studniówka 78. promocji Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela w Wilnie. Czekali na nią z utęsknieniem, nie byli pewni, czy organizacja takiego wyjątkowego w życiu każdego maturzysty wydarzenia w tak trudnym czasie będzie w ogóle możliwa.

A jednak się udało. Odświętne kreacje, dźwięki poloneza, walca, życzenia, kwiaty, podziękowania dla nauczycieli, wzruszenie w sercu i ta niezwykła atmosfera… W gościnnych murach Domu Kultury Polskiej, dokąd w tym roku przeniosła się studniówka gimnazjum, zebrali się nauczyciele, rodzice, przyjaciele oraz maturzyści.

Uroczystą imprezę tradycyjnie rozpoczęli dostojnym, jakże ważnym dla kultury polskiej, tańcem narodowym- polonezem. Urocze pary dwóch klas maturalnych precyzyjnie stawiały kroki, starając się utrzymać uśmiech na twarzy, płynność ruchów oraz trójwymiarowy takt. Przeżywając niezwykłe emocje, po zakończeniu poloneza wirowali w pełnym gracji i elegancji walcu. Serca biły im mocno. W oczach zebranych na sali dało się zauważyć niejedną łzę.

Po części oficjalnej, w której miało miejsce wzruszające przemówienie dyrektora gimnazjum, Pani Edyty Zubel, ciepłe życzenia złożone im przez rodziców oraz z serca płynące podziękowania maturzystów dla nauczycieli, rozpoczęła się humorystyczna część programu.

Przedstawienie przeplatane tańcami i piosenkami dostarczyło zebranym wiele emocji, śmiechu i wzruszeń. Włożyli w nie mnóstwo czasu, energii i serca. Wszystkie godziny spędzone na wieczornych próbach, wspólne pisanie scenariusza, piosenki, tańce, jeszcze bardziej zbliżyły do siebie całą promocję. Tematem przedstawienia było poszukiwanie miejsca spełnienia marzeń. Podróżowali przez Włochy, Brazylię, Dubaj, Amazonkę, aby w końcu wrócić do murów ukochanego gimnazjum i zrozumieć, że to jest właśnie miejsce, które pomaga nam spełnić wszystkie swoje marzenia.

Na zakończenie życzenia złożyli uczniowie klas jedenastych. Otrzymali od nich symboliczny kalendarz oraz upominki, natomiast maturzyści przyszłym gospodarzom gimnazjum przekazali klucz oraz testament.

Studniówka była szczególna, pełna niesamowitej energii i niezapomnianych przeżyć. Na zawsze przejdzie do historii gimnazjum, a oni będą do niego wracać z wielkim sentymentem.

„Cóż Wam, powiedzieć mam, gdy stoję tu na dróg rozstaju…” – te oto jakże wymowne słowa wspaniałej piosenki w wykonaniu solisty Mateusza oraz wszystkich maturzystów były zwieńczeniem tegorocznej imprezy. Już niedługo każdy z nich pójdzie swoją drogą, jednak wzruszające chwile studniówkowe będą towarzyszyły przez całe życie…