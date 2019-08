„Sto uśmiechów” w międzynarodowych projektach w Zakopanem i w Północnej Macedonii

vdu

Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Tańca „Sto uśmiechów” lato spędził lato wyjątkowo aktywnie realizując projekt „Sport to zdrowie” w ramach programu Erasmus+ w Zakopanem, jak też wziął udział w Międzynarodowym XI Festiwalu Muzyki, Folkloru i Tańca w Macedonii Północnej.

Ze względu na to, że dzieci i młodzież z Zespołu tak bardzo lubią spędzać razem czas, pracować i razem się bawić, kierownictwo zespołu stara się, by zorganizować zespolakom wspólne krajowe i zagraniczne wyjazdy. Każdy wyjazd jest inny, zawsze uczy czegoś nowego i jest przestrzenią wymiany doświadczeń, pracy w grupie, zabawy, pozytywnych emocji i niezapomnianych wrażeń. W ramach projektu „Sport to zdrowie” tancerze uczestniczyli w licznych zajęciach edukacyjnych powiązanych sportem, jak też zabawach integracyjnych, prezentacjach.

Wyjazd do Macedonii był wyjątkowy pod każdym względem, gdyż dzieci i młodzież miały okazję do aktywnego spędzania wolnego czasu, odpoczynku jak też miały możliwość w drodze do Ochrydy zwiedzić nowe kraje takie jak Węgry i Serbia. Takie wyjazdy rozwijają zainteresowania i pasje, poszerzają krąg przyjaciół, uczą kształtowania relacji międzyludzkich i wzmacniają tożsamość narodową.

W trakcie Festiwalu Zespół miał okazję zapoznać się z dorobkiem kulturowym innych narodów, wziąć udział w paradzie festiwalowej, a przede wszystkim promować tradycję oraz polski i litewski folklor.



Macedonia Północna jest wspaniałą reprezentacją Bałkanów z różnorodnymi wpływami i grupami etnicznymi, nowoczesnymi miastami i pięknymi krajobrazami, gdzie odpoczywa się się wyjątkowo miło i przyjemnie. Zespół z wyjazdu wrócił wypoczęty, z nowymi siłami do pracy w nowym sezonie. To bardzo cenne, gdyż tancerzy czeka wiele wiele pracy, by już jesienią zaprosić widzów na nowy spektakl taneczny p.t. „Mam biało – czerwone serce”.