STEAM – Kraina Odkrywców w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego

„STEAM – Kraina Odkrywców” – pod takim hasłem startowały letnie półkolonie w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego. Początek kolonii uświetnił występ „Świtezianki” dla gości naszego gimnazjum. W pierwszym dniu wakacji letnich nasza szkoła podpisała umowę o współpracy ze szkołą w Opocznie.

Organizatorzy półkolonii nawet latem nie zrezygnowali z przekazania wiedzy, tyle że postanowili tę wiedzę przekazać inaczej. Zapowiada się więc całkiem intrygująco, bo poznawanie i odkrywanie świata pociąga nas przez całe życie, a gdy jeszcze to bawi, to naprawdę wspaniale.

Już pierwsza oferta „STEAM – Kraina Odkrywców” była niesamowita. Mnóstwo frajdy spotkało uczestników półkolonii podczas inauguracyjnej rozrywki Laser Tag, potocznie zwana Laserowym Paintballem. To bardziej przyjazna forma tradycyjnego paintballa, w której nie musimy się obawiać siniaków. Każdy gracz zostaje wyposażony w elektroniczną kamizelkę, by na pół godziny przenieść się do wirtualnego świata znanego dotychczas wyłącznie z gier komputerowych. Zabawa była w pełni bezpieczna, a każdy gracz zaliczył aż trzy rundy. Po obiedzie i zasadzeniu tradycyjnego krzewu różanego przy szkole, uczestnikami półkolonii zajęli się harcerze.

W programie zajęć na łonie przyrody – gry harcerskie i ogromne bańki mydlane! Jak zrobić bańkę większą, niż udało się przyjacielowi? Serdecznie podziękowania należą się harcerzom naszego gimnazjum, którzy pomysłowo spędzili czas z młodszymi kolegami, organizowali różne gry i zabawy.

Żeby zapamiętać ten wspaniały dzień otwarcia obozu letniego, kolorowe drużyny – „Żółta”, „Zielona” i „Niebieska” utrwaliły na wspólnym zdjęciu swoje uśmiechy.

W końcu pierwszego dnia rozczochrane czupryny, płonące policzki i roziskrzone oczy zapowiadały, że jutro na pewno się spotkamy, aby razem przeżyć różne aspekty poznania i rozrywki.