Spotkanie z polską książką, autorką Joanną Jax

Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego oraz Fundacja dla Rodaka organizują „Spotkanie z polską książką” i zapraszają na spotkanie z Joanną Jax, autorką popularnych w Polsce powieści o tematyce historycznej, które odbędzie się 28 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00 w Pałacu Balińskich w Jaszunach.

Podczas spotkania z czytelnikami Joanna Jax przedstawi nowy cykl powieściowy „Zanim nadejdzie jutro” oraz opowie o swoich wcześniejszych sukcesach wydawniczych. W swojej powieści autorka przybliża atmosferę przedwojennego Wilna, ukazuje początek wojny na terenach Wileńszczyzny, opowiada o wywózkach na Syberię i do Kazachstanu. Bohaterowie są fikcyjni, ale koleje ich losów są opowieścią zbudowaną na rzeczywistych przykładach z życia mieszkańców Ziemi Wileńskiej.



Joanna Jax (właśc. Joanna Jakubczak) urodziła się i mieszka w Olsztynie. Jest absolwentką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Oprócz pisania powieści maluje na szkle unikatową techniką warstwową, pasjonuje się literaturą biograficzną i grafiką. Zadebiutowała z powodzeniem w 2014 roku „Dziedzictwem von Becków”, a kolejne powieści, „Długa droga do domu” (2015) i „Piętno von Becków” (2016) ugruntowały jej status jako pisarki. Miłośnicy jej twórczości entuzjastycznie przyjęli książkę „Syn zakonnicy” (2018), a także cykle powieściowe – sześć tomów „Zemsty i przebaczenia” (2018) oraz trylogię „Zanim nadejdzie jutro” (2018-2019). Głosami czytelników została finalistką konkursu Pióro i Pazur na najbardziej wzruszającą powieść roku 2014. Otrzymała Nagrodę Czytelników Warmii i Mazur za rok 2016. Pod pseudonimem Patrycja May wydała humorystyczną powieść „Pamiętnik ze starej szafy” (2017). W 2019 roku został wydany także I tom cyklu „Prawda zapisana w popiołach – Milczenie aniołów” będąca kontynuacją „Zemsty i przebaczenia” oraz „Zanim nadejdzie jutro”.