Spotkanie opłatkowe na UwB

Tradycji czyniąc zadość, Dyrektor Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydziału Ekonomiczno – Informatycznego wraz z Wydziałową Radą Samorządu Studenckiego 16 grudnia zaprosili społeczność akademicką Wydziału na tradycyjne Spotkanie opłatkowe.

Nadchodzące Święta to piękny czas świętowania narodzin Boga w Betlejem naszych serc, czas radości, spotkań z bliskimi, pojednania, a nade wszystko przebaczania i miłości. Z tej to okazji ciepłe słowa przywitania, oraz życzenia pełnych wzajemnej miłości, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, oraz dobrego nadchodzącego Roku do zebranych skierował Dyrektor dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB. Na spotkaniu tradycyjnie nie zabrakło też Słowa Bożego wraz z Błogosławieństwem zebranych przez kapelana uczelni ks. Ronalda Kuźmickiego. Do tego, świątecznie przystrojona choinka, suto zastawiony, w tym przygotowanymi przez studentów własnymi wypiekami, stół oraz kolędy w wykonaniu Faustyny Zavalskiej, Doroty Stankevič, Maksymiliana Gluchovskiego, Lorety Tupkelevič oraz Dariuša Olenkoviča zbliżyły atmosferę do prawdziwie rodzinnej, gdyż jak wiadomo, nic bardziej nie buduje Świąt Bożego Narodzenia niż wspólne kolędowanie.