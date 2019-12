Spotkanie opłatkowe klasy 1A szkoły-przedszkola „Wilia”

vdu

19 grudnia był niepowtarzalnym, magicznym dniem dla uczniów klasy 1A szkoły-przedszkola „Wilia” w Wilnie, której wychowawczynią jest Pani Łucja Gornatkiewicz.

Wyjątkowa atmosfera w klasie panowała od samego rana. Uczniom dzień się zaczął od upiększenia choinki w klasie. Dzieci wiedziały, że to dzień, który się uwieńczy spotkaniem ze Św. Mikołajem… Grzeczni i przykładni pierwszoklasiści czekali na rodziców, czekali na maleńkie czary i cuda… I magia się wydarzyła… późnym wieczorem…

Na spotkaniu opłatkowym każde z 27 dzieci zadeklamowało wierszyk, poświęcony tajemniczemu wieczorowi świątecznemu, poprzedzającemu Boże Narodzenie. A potem… Nie uwierzycie! Najprawdziwszy wśród Mikołajów Wileńszczyzny zawitał do klasy 1A! Sam, we własnej osobie, ten jedyny i prześwietny Św. Mikołaj był dziś z naszymi dziećmi! Cóż to za emocje! Wkroczył do klasy i uroczyście zaprosił na wspólną zabawę do sali szkolnej. Wesoła muzyka, śmiechy dzieci, a zresztą i rodziców też, roznosiły się po całej „Wilii”.

Do wspólnej zabawy aktywnie zaangażowali się również tatusiowie z pokazem swoich tanecznych akrobacji z lat młodości i stali się dobrym przykładem dobrej zabawy. Wychowawczyni zaś Pani Łucja Gornatkiewicz wraz ze Śnieżką pokazały, jak się bawić należy pod utwór folkowy „W moim ogródecku”. A na zakończenie zabawy – wręczenie prezentów oraz wspólne zdjęcie, upamiętniające ten jedyny i doskonały moment świąt 2019 r.

Wesołych, zaiste dobrych Świąt Bożego Narodzenia z całych serduszek życzą Państwu uczniowie wraz z rodzicami z klasy 1A szkoły-przedszkola „Wilia”.