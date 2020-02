Spotkanie absolwentów Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego

vdu

„Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina” – takim miejscem dla wielu mieszkańców nie tylko Nowej Wilejki jest Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego, które tradycyjnie w pierwszą sobotę lutego przywitało 65 roczników. Licznie zebrani absolwenci przyszli do tego magicznego miejsca, gdzie czas traci swoją władzę, bo niezależnie od tego, czy jest to rok 1952, 1986 czy 2020 – tu codziennie słychać dźwięk dzwonka wzywającego na lekcje i między nim a chwilą dzisiejszą jest cała przeszłość, którą każdy z absolwentów nosi w sobie.

Takie spotkanie skłania do odbycia podróży w czasie, przywołuje wspomnienia, wywołuje przeszłość. Magiczną podróż gościom zapewnili maturzyści, którzy wszystkim zebranym na sali zaprezentowali fragmenty wspomnień niektórych absolwentów, zawarte w książce o szkole.

Nieistotne jest, czy to jest powrót do Szkoły Średniej nr 26, czy do Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego jednego tylko czas nie zmienił – magii tego miejsca. Wystarczy usiąść w ławce, spojrzeć na tablicę i… w mroku czasu odnajdą się zapomniane twarze, dawne przyjaźnie, zdarzenia…

Po oficjalnej części, którą prowadziła dyrektor gimnazjum Helena Juchniewicz, i zrobieniu pamiątkowych zdjęć absolwenci udali się do klas na „lekcję wychowawczą”.