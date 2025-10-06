Społeczność Mickiewiczówki uczestnikami akcji ekologicznej „Darom”

20 września b. r. przedstawiciele społeczności Mickiewiczówki zostali uczestnikami akcji ekologicznej „Darom”. Uczniowie liceum imienia Adama Mickiewicza w Wilnie wraz z nauczycielami oraz rodzicami aktywnie włączyli się w akcję ekologiczną „Darom”.

To wydarzenie wpisało się w obchody Dnia Sprzątania Świata, które odbywają się co roku w trzecią sobotę września i jednoczą ludzi na całym globie wokół troski o środowisko naturalne. W piękny, słoneczny, jesienny dzień przedstawiciele Mickiewiczówki spotkali się pełni energii, dobrego humoru i chęci do działania. Wyposażeni w worki i rękawice z zapałem ruszyli, aby posprzątać las w okolicach Wilna. Każdy uczestnik miał świadomość, że nawet małe działania mają wielkie znaczenie, a wspólna praca przynosi szybkie i widoczne efekty.

Akcja „Darom” była nie tylko okazją do dbania o czystość naszej miejscowości, lecz także do wspólnej integracji uczniów, nauczycieli i rodziców. Dzięki niej dzieci mogły na własnym przykładzie przekonać się, jak ważne jest odpowiedzialne podejście do środowiska i jak wiele zależy od codziennych nawyków.

Nie bez znaczenia była również możliwość zaliczenia godzin społeczno-obywatelskich, co dodatkowo motywowało do udziału. Jednak najcenniejsze okazało się poczucie, że każdy z uczestników przyczynił się do ochrony przyrody i poprawy estetyki otoczenia.

Akcja zakończyła się wspólnym podsumowaniem, a radość i satysfakcja z dobrze wykonanego zadania towarzyszyły wszystkim do końca dnia.

Takie inicjatywy pokazują, że młodzież Mickiewiczówki nie jest obojętna wobec problemów ekologicznych i potrafi aktywnie włączyć się w działania na rzecz naszej planety.