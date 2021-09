Społeczność Mickiewiczówki uczestniczy w akcji „Miško kuopa“

Wszyscy wiemy, że śmieci nie rosną na drzewach, że ich producentami jesteśmy my – ludzie. Niestety, dobre maniery podczas przebywania w lesie często schodzą na drugi plan. Lasy państwowe są naszym wspólnym dobrem, o które trzeba dbać. Musimy pamiętać, że las jest również schronieniem dla żyjących w nim zwierząt i roślin, a my jesteśmy tylko gośćmi. Szkoda, że nie każdy potrafi w tym lesie odpowiednio się zachować. W lasach wciąż można spotkać przeróżne śmieci. Niesie to za sobą wiele poważnych konsekwencji dla naszego środowiska.

„Grzybów było w bród: chłopcy biorą krasnolice,

Tyle w pieśniach litewskich sławione lisice…

W sobotę, 11 września, uczniowie Mickiewiczówki jednak wybrali się nie na grzybobranie, ale wzięli udział w po raz pierwszy na Litwie zorganizowanej akcji ekologicznej „Miško kuopa“. Akcja odbywała się w 38 wybranych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne miejscach na terenie całej Litwy. Celem tego przedsięwzięcia jest ochrona środowiska poprzez posprzątanie porzuconych śmieci. Dzięki współpracy z leśnictwem „Liepynies“ zebrane w pobliskim lesie śmieci już wkrótce znajdą się na wysypisku.

„Nie ocalimy wszystkiego, co byśmy pragnęli. Ale uratujemy o wiele więcej, niż mogłoby ocaleć, gdybyśmy w ogóle nie podjęli naszych starań.”

Sir Peter Scott

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w akcji, szczególnie uczniom klasy gimnazjalnej Ia i klasy 7b oraz ich rodzicom, wychowawcom za aktywny udział, zaangażowanie i dobry przykład.

