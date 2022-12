W listopadzie 2022 roku młodzież z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w

Wilnie wraz z opiekunami udała się na dwudniową wycieczkę „Śladami powstańców styczniowych w Warszawie“ w ramach realizacji projektu „Śladami powstańców styczniowych w Wilnie i w Warszawie – w oczekiwaniu na 160. rocznicę Powstania“.

Wyjazd był możliwy dzięki wsparciu Stowarzyszenia Odra-Niemen.

Projekt został dofinansowany ze środków „Mały projekt Polaków za granicą. Polonijny konkurs regrantingowy 2022“.

Pierwszym punktem zwiedzania był Zamek Królewski w Warszawie.

Przewodnik przybliżył dzieje tego zamku w czasach zaborów. Jak się okazało, już po powstaniu listopadowym przestał być siedzibą królewską, przeszedł pod Zarząd Pałaców Cesarskich. Przestał być symbolem Rzeczypospolitej, a stał się siedzibą przedstawicieli państwa obcego i wrogiego. Warto zaznaczyć, że na wystąpienia niepodległościowe polskiego społeczeństwa władze carskie odpowiadały represjami. Zamek zrobił na uczestnikach wycieczki ogromne wrażenie. Poznali wystrój, przeznaczenie i historię każdego z pomieszczeń. Mieli okazję obejrzeć historię powstania zamku, obraz zniszczeń wojennych i zapał społeczny, dzięki któremu zamek został odbudowany z ruin i udostępniony następnym pokoleniom.

Następnie wszyscy uczestnicy wycieczki udali się na Plac Zamkowy, gdzie młodzież zatańczyła poloneza. Zrobiło to na nich niesamowite wrażenie, przechodnie zatrzymywali się i z zaciekawieniem oglądali taniec.

W Warszawie znajduje się wiele miejsc związanych z powstaniem styczniowym. Wędrując tymi śladami, uczestnicy dotarli do Cytadeli Warszawskiej. Przewodnik z pasją opowiadał o powstaniu styczniowym, które rozpoczęło się 22 stycznia 1863 roku. Powstańcy zaatakowali wówczas rosyjskie garnizony w Królestwie Polskim. W ciągu trwających ponad 1,5 roku działań zbrojnych doszło do ponad tysiąca mniejszych lub większych potyczek, a w walkach wzięło w sumie udział co najmniej 150 tys. powstańców. Przewodnik mówił też o bohaterach powstania i odwołał się do słów Józefa Piłsudskiego, który powiedział: „W każdą rocznicę czynu zbrojnego 1863 r. otwierają się mogiły powstańcze i z tych mogił wydobywa się głos kierowany do każdego pokolenia, które przyjdzie po powstańcach

styczniowych – głos, który mówi: Idź i czyń!“

Wracając do Wilna, uczestnicy wyjazdu dzielili się wrażeniami. Ewę zaciekawił fakt, że powstanie styczniowe było najdłużej trwającym i najbardziej masowym ruchem niepodległościowym XIX wieku. Marta była zdziwiona, że tak wielu uczestników powstania zostało pozbawionych majątków, straconych, zesłanych na Syberię. Natomiast Dawid nawet nie podejrzewał, że jest tyle interesujących miejsc w Warszawie związanych z powstaniem. Wiktoria dodała: „Nie zobaczyliśmy wszystkiego, musimy tu jeszcze powrócić…”

Podróż dobiegła końca, a młodzież pełna wrażeń wróciła do domu.