Sejm oglądany z bliska

Uczniowie klasy 7a gimnazjum imienia Szymona Konarskiego w Wilnie wraz z wychowawczynią panią Eriką Memis i nauczycielem od historii panem Romualdem Piotrowskim mieli wycieczkę w Sejmie.

Był piękny zimowy dzień, więc wyruszyliśmy na wycieczkę do Sejmu. Gdy weszliśmy do Sejmu sprawdziła nas kontrola i poprosiła o dokumenty. Po sprawdzianie spotkał nas przewodnik pan Romas Dailidienas. W Sejmie pan Romas pracuje tłumaczem.

Pierwszym naszem punktem był kabinet posiedzeniowy, w którym odbywało się posiedzenie. Następnie wyruszyliśmy do różnych sal. W tych salach pan przewodnik bardzo dużo nam opowiadał o historii Litwy.

Wszystko to opowiadane było w porządku chronologicznym. W każdej sali coś się odbywało: w jednej sali było spotkanie z prezydentem Litwy, w drugiej posiedzenie członków Sejmu itd.. Co ciekawe dowiedzieliśmy się, że członków Sejmu jest 141 osób. W kazdej z sal mieliśmy możliwość poczuć się członkami Sejmu i nie tylko. Pan Romas zadawał nam pytania, za dobre odpowiedzi otrzymywaliśmy różne upominki, co było dla nas wielką satysfakcją.

W końcu wycieczki pan pokazał nam nagrody przeznaczone dla członków Sejmu. Jak pan powiedział były tam tylko najlepsze i najcenniejsze prezenty, dlatego było ich tak mało. Pan Romas zadał nam bardzo ciekawe i trudne pytanie. Musieliśmy znalezć błąd w jednym z prezentów, który był przeznaczony dla V. Landsbergisa.

Ta wycieczka zapoznała nas ze światem kierownictwa Litwy.