Relacje z obozu letniego ,,Zdrowe lato” w Gimnazjum im. J .I. Kraszewskiego w Wilnie

W letnie wakacje nadchodzi czas na odpoczynek oraz na niesamowitą zabawę i przygodę. W zaistniałej sytuacji pandemii koronowirusa Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie podjęło się inicjatywy, by w dniach 9-19 czerwca 2020 r. odbył się dwutygodniowy obóz letni dla 30 dzieci w wieku 7-10 lat. Projekt wypoczynku letniego uczniów został współfinansowany ze środków Samorządu m. Wilna. Obóz niesie za sobą mnóstwo korzyści: poznanie ciekawych miejscowości, związanych z kulturą i historią naszego państwa; aktywny wypoczynek na łonie natury. Dyrektor gimnazjum Helena Juchniewicz stwierdza, że przede wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo – to najważniejsze hasło obozu dla dzieci w tym roku. W domu nie sposób zapewnić swojemu dziecku aż tyle atrakcji, ile czeka na nie właśnie na obozie letnim. Zgodnie ze wszystkimi regułami i posiadaną wiedzą, z całym poświęceniem chcemy zapewnić uczestnikom to niezapomniane przeżycie. Dwa tygodnie dzieciaki z nauczycielami wyjeżdżały na różne wycieczki i zajęcia edukacyjne, wspaniale bawiły się z harcerzami i odpoczywały pod czujnym okiem opiekunów. Codziennie rodzice i uczestnicy obozu mogli zobaczyć w holu gimnazjum fotorelację z danego dnia.

Wspaniałe zajęcia edukacyjne: lepienie medalionów z modeliny w Pałacu Władców; tworzenie i oglądanie swego filmu w kinie; ciekawe zajęcia z ruchu drogowego i pierwszej pomocy medycznej; budowanie i konstruowanie – oto wakacje pełne konstruktorskich wyzwań z robotyką. Obóz niesie za sobą mnóstwo korzyści. Edukatorzy muzeum Pałacu Wielkich Książąt Litewskich potrafili zainteresować dzieci prezentowaną bronią, zawiłościami ceremoniałów czy opowiadaniami o tym, jak to się żyło w dawnych czasach.

Kilkugodzinny spacer w wileńskim Ogrodzie Botanicznym w Kojranach, gdzie teraz kwitną w nim roztaczając słodkie zapachy kolorowe rododendrony i różnobarwne irysy, piwonie oraz róże.

Zwiedzanie Trok – dawnej stolicy Litwy, zamku Wielkich Książąt Litewskich. Wielkie wrażenia wywarły ekspozycje muzealne oraz lekcja edukacyjna ,,Bajka”. Chłopców oczywiście zaciekawiły rycerskie zbroje i miecze, dziewczynki podziwiały piękne meble i naczynia księżnej.

Podczas pobytu w gościnie u astronoma Henryka Sielewicza we wsi Słoboda w gminie ławaryskiej, gdzie ma urządzone domowe obserwatorium z profesjonalnym sprzętem specjalistycznym do obserwacji ciał niebieskich, uczniowie mieli okazję zapoznać się z pracą obserwatorium. Zafascynował wszystkich ciekawym opowiadaniem o swoim zamiłowaniu (obserwowaniu gwiazd, konstruowaniu teleskopów).

Podczas wizyty w „Parku sów” (rej. wileński , Rudomina) hodowca sów, mający 20 – letni staż pracy, Sławomir Tabero zapoznał ze swymi podopiecznymi: 13 gatunkami sów, 2 siedmioletnimi jastrzębiami Corą i Rocky oraz sześcioletnią samką sokoła Etą.

Oczywiście każdy kolejny dzień pełen wrażeń! Przez cały czas towarzyszyło piękne słońce. Tak upłynął czas. Ostatni dzień obozu – zajęcia sportowe. Dzieci miały szansę wykazać się sprawnością w konkurencjach sportowych, które zorganizowali nauczyciele od WF-u. Na zakończenie obozu każdy z uczestników otrzymał dyplom. Dużo radości sprawiła stołówka organizując na zakończenie obozu słodką niespodziankę.

