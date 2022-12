Rajd rowerowy „Szlakiem Polskości“

Na początku listopada odbył się harcerski rajd rowerowy p.t. „Szlakiem Polskości”. Głównym celem wydarzenia było zwiedzanie polskich miejsc pamięci na terytorium Wileńszczyzny. Start rajdu zaplanowano przy dworcu kolejowym w Jaszunach, dokąd druhny i druhowie musieli samodzielnie się dostać. Po wysłuchaniu przepisów bezpiecznego zachowania się na drodze, harcerze i harcerki udali się w rowerową podróż w stronę Rudnik i Puszczy Rudnickiej. W trakcie jazdy uczestnicy mieli możliwość podziwiać urocze miejscowe budynki, a także w samej Puszczy Rudnickiej piękną faunę i florę charakterystyczną dla tego miejsca. W Puszczy Rudnickiej druhny i druhowie odwiedzili pamiątkowe miejsca byłej wsi Gajdzie, gdzie 9 kwietnia 1944 r. Niemcy dokonali krwawej pacyfikacji. Tuż obok we wsi Gumba harcerze zwiedzili cmentarz ofiar zbrodni niemieckiej. Po modlitwie druhny i druhowie ruszyli do Solecznik, gdzie po drodze spotkał silny i chłodny wiatr, który napełniał harcerzy męstwem, pokorą i wytrzymałością ducha. Pełni sił po pożywnym posiłku uczestnicy udali się w dalszą podróż do Turgiel, gdzie podziwiali architekturę kościoła i uroki miasteczka. Pięknym zakończeniem wędrówki rowerowej było zwiedzanie zabytków historycznych Republiki Pawłowskiej inaczej znaną jako Pawłowo.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022