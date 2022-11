W dniach 12-13 listopada bieżącego roku odbył się „Rajd Niepodległości 2022”. W tym roku impreza miała miejsce w Kowalczukach i okolicy. Zgodnie z tradycją organizatorami wydarzenia byli zwycięzcy zeszłorocznego rajdu – 13 WDW „Czarna Trzynastka” i 1 WDH-ek „Port” im. Danuty Siedzikówny „Inki”. Fabułą tego wydarzenie była tematyka Bitwy Warszawskiej.

Jeszcze przed rozpoczęciem rajdu komenda dla 33 zgłoszonych patroli wysłała zadanie domowe. Pierwszym etapem zadania było wyszukanie informacji o Bitwie Warszawskiej i napisanie planu zbiórki, który potem miał być wysłany komendzie rajdu. Następnym etapem było przeprowadzenie zbiórki harcerskiej na dany temat dla osób niewtajemniczonych.

W pierwszym dniu rajdu już od samego rana uczestnicy przybyli na miejsce, gdzie czekali na nich organizatorzy. Jadąc w odległy, dla większości uczestników, zakątek kraju, nikt nie oczekiwał, jakie przygody spotkają ich w ten dzień. Tuż po rozlokowaniu odbył się apel, a po nim nie zwlekając ani chwili dłużej patrole udały się na grę. Czekało ich tam wiele różnorodnych punktów: przygotowanie blinków ziemniaczanych na ogniu, wspinaczka, strzelanie do celu, budowanie namiotu, maskowanie się, samarytanka, szyfr Morse’a, wykrywacz metalu, pole minowe, uchronić pokarm przed „niedźwiedziem”, łamigłówki, QR cody, historia, telefon alarmowy, czy punkt na herbatkę i sprawdzenie pracy domowej. W godzinach popołudniowych patrole młodszoharcerskie miały koniec gry i udały się do szkoły na sektory zajęć, a było ich też wiele: fotografia, sport, mafia, siła słowa, planowanie czasu. Natomiast patrole starszoharcerskie miały jeszcze chwilkę na dokończenie gry terenowej. Pod wieczór odbył się kominek, na którym nie zabrakło gości z ZHPnL, a także gościliśmy instruktora z ZHP. Na kominku panowała atmosfera braterstwa i jedności. Nie zabrakło wspólnych wesołych śpiewanek i pląsów. Oczywiście była chwila wyciszenia i wzruszenia podczas wspomnienia poległych za niepodległość Polski, śpiewaliśmy piosenkę „Tak jak ptaki” i poczuliśmy powiew wolności, dzięki gawędzie na ten temat.

Po tradycyjnym rozpoczęciu harcerskiego dnia uczestnicy udali się na Mszę Świętą w kościele Miłosierdzia Pańskiego w Kowalczukach. Następnie odbył się apel, na którym zostali ogłoszeni zwycięzcy „Rajdu Niepodległości 2022”, którzy będą organizatorami rajdu w następnym roku, a są nimi:

Patrol starszoharcerski „Czarne Stopy” z 13 WDH-ek „Czarna Trzynastka” im. Maryny Grzesiakowej, który zajął 1 miejsce.

Patrol młodszoharcerski chłopców „Wikinki” z 16 WDH-y „Wikingi”, który zajął 2 miejsce.

Patrol młodszoharcerski dziewczyn „Invictus” z 9 WDH-ek „Viator” im. bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który zajął 3 miejsce.

Rajd pozostawił na uczestnikach wiele pozytywnych wrażeń i emocji, był możliwością do nauki czegoś nowego i niespotykanego, do wypróbowania swoich możliwości, a przede wszystkim spędzenia wspólnie czasu w harcerskim gronie. Właśnie tymi wrażeniami podzielą się patrolowi zwycięskich patroli dh. Kornelia Gurska („Czarne Stopy”), dh Dariusz Wachowicz („Wikingi”) i dh. Elina Jarmałkowicz („Invictus”).

„Na początku gry myślałyśmy, że będzie to ponura gra, gdzie będzie sprawdzała się tylko nasza wiedza harcerska, lecz te myśli nie były w naszych główkach długo. Już wkrótce poczułyśmy satysfakcję z zadań, które były naprawdę kreatywne i nie były podobne do zadań z poprzednich rajdów. Wraz z patrolem wesoło spędziłyśmy czas oraz spróbowałyśmy kilka rzeczy, których wcześniej nie robiłyśmy, takich jak pieczenie blinów w warunkach polowych, stawianie namiotu turystycznego mając jakąś przeszkodę. Poza tym, pogłębiłyśmy swą wiedzę o Bitwie Warszawskiej, co było pożyteczne, gdyż nie jest to często akcentowane. Rajd był dla nas ciekawą przygodą i śmiało możemy twierdzić, że był on jednym z najlepszych!” – dh. Kornelia.