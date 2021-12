Przystań Świętego Mikołaja

8 grudnia uczniowie klasy 3c i 4b wraz z paniami Wiesławą Czernigowską i Beatą Bołądź wyruszyli na dwudniową wycieczkę do Przystani Świętego Mikołaja, która się znajduje w malowniczej miejscowości Piękna Góra nad jeziorem Tajty, w samym sercu Mazur.

Zaledwie dzieci przekroczyły próg ośrodka, znalazły się w bajkowym świecie elfów. Świąteczna scenografia i atmosfera tego miejsca sprawiła, że wszystko stało się magiczne. Ciekawy program animacyjny z licznymi atrakcjami nie pozwalał dzieciom na nudę.

Pierwszego dnia uczniowie nie tylko osobiście spotkali się ze Św. Mikołajem i sprawdzili, jak idą przyszykowania do Świąt, ale mieli również możliwość wejść do pracowni elfów i przygotować jedyną w swoim rodzaju ozdobę świąteczną. Napisali listy do Św. Mikołaja i wrzucili je do skrzynki pocztowej (najszybsza droga, którą lista prezentów trafia do Fabryki Elfów). Dzieci wzięły też udział w interaktywnym teatrzyku, przeszły kręty labirynt pełen zagadek, łamigłówek i tajemniczego klimatu, weszły w świat różnorodnych dźwięków i dały się zaskoczyć niecodziennymi instrumentami.

Następnego dnia dzieci zawitały w cukierni Pani Mikołajowej, gdzie pod czujnym jej okiem własnoręcznie upiekły pachnące pyszności. Miały też okazję na chwilę wytchnienia na placu zabaw Rudolfa Czerwononosego.

Dzieci były oczarowane magią świąt, migoczących światełek i aromatycznych pierników. Wycieczka była bardzo udana, zawdzięczając świetnej organizacji ze strony pilotki, pani Marty Kozłowskiej, oraz pomocy i stałej opieki rodziców.

