Przeszłość buduje przyszłość – wizyta uczniów i nauczycieli z Częstochowy i Rezekne

W dniach 3-6 grudnia br. gościliśmy delegacje z Częstochowy oraz Rezekne w ramach projektu „Przeszłość buduje przyszłość – sąsiedzi równych praw”. Podczas wizyty odbył się szereg zaplanowanych działań: patriotyczne spotkanie w JPII, podczas którego mieliśmy okazję obejrzeć spektakl „Sąd nad Polską” i dołączyć się do odśpiewania pieśni patriotycznych ze szkolnym zespołem „ad Astra”; zwiedzanie Ponar i uhonorowanie ofiar zbrodni; uczestniczenie w Apelu Pamięci przy grobie serca Marszałka i oddanie hołdu Józefowi Piłsudkiemu. Została też otwarta wystawa w Samorządzie miasta Wilna „Los dzieci w czasie wojny”, uczestniczyliśmy w warsztatach „Tradycje żydowskie” i zwiedziliśmy Muzeum Samuela Baka oraz szliśmy przez Wilno śladami Żydów. Program pobytu uwieńczyło poetyckie popołudnie „Pieśń o wierze w przyszłość”, podczas którego też odbyło się spotkanie z autorkami książek Iloną Lewandowską („Tak teraz postępują uczciwi ludzie”) i Anetą Anrą („JEHUDIT. Świat mógłby być piękny“) w nowej Sali Teatralnej Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Chociaż temat projektu był niełatwy, a program bogaty i napięty, młodzież miała okazję zapoznać się i nawiązać przyjaźnie podczas gier integracyjnych, sportowych i biorąc udział we wspólnych wieczorach.

Dziękujemy dla wszystkich zaangażowanych w realizację projektu, uczniów, nauczycieli, edukatorów, przewodników i partnerów.

Projekt „Przeszłość buduje przyszłość – sąsiedzi równych praw” (The past builds the future – neighbours of equal rights) ma na celu podniesienie świadomości wśród młodych Europejczyków z Polski, Łotwy i Litwy na temat wspólnej historii, kultury i dziedzictwa kulturowego, a także upamiętnienie ofiar zbrodni w reżimach totalitarnych. Realizacja projektu pozwoliła na upamiętnienie wydarzeń we współczesnej historii Europy, w tym przyczyn i skutków reżimów autorytarnych i totalitarnych, oraz podniesienie wśród obywateli Europy świadomości na temat ich wspólnej historii, kultury, dziedzictwa kulturowego i wartości. Nie mniej ważnym celem projektu jest podniesienie śiwadomości i poszerzenie wiedzy uczestnikó o Unii Europejskiej, jej początków, celu, różnorodności i osiągnięć oraz znaczenia wzajemnego zrozumienia i tolerancji.

PARTNERZY

Gmina Miasto Częstochowa – Lider

V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Częstochowie

Szkoła Podstawowa nr 21 w Częstochowie

Zespołu Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

Państwowe Polskie Gimnazjum w Rezekne

Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie