Przedsmak Nieba na „Dyskotece w Niebie”

Czy Święci tańczą? Zdecydowanie TAK! A dowodem na to była „Dyskoteka w Niebie”, która odbyła się w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych Pańskich w Kościele Ducha Świętego w Wilnie.

Święci, na czele ze św. Pawłem Apostołem, Rafałem Archaniołem, św. Matyldą, św. Oliwią oraz innymi bardziej lub mniej znanymi świętymi Kościoła Katolickiego imprezę rozpoczęli ucztą Eucharystyczną, podczas której ks. Daniel uroczyście przywitał przebrańców. Zwrócił też uwagę na rolę, jaką odgrywają w naszym życiu Święci – dla jednych są przykładem do naśladowania, innym ludziom są natchnieniem do czynienia dobra lub zmian w swoim życiu, dlatego warto się z nimi zaprzyjaźnić, poznawać iż życie, w ten sposób zbliżać się do Boga. Po uroczystym błogosławieństwie ksiądz zaprosił wszystkich Świętych, obecnych na kościele do wspólnego pamiątkowego zdjęcia, po czym w Sali katechetycznej rozpoczęła się prawdziwa dyskoteka. Warto zaznaczyć, że nie zabrakło na niej ani głośnej muzyki, były też kolorowe światła, jak też gęsty dym, lecący ze specjalnej wytwornicy, a więc klimat rzeczywiście dyskotekowy. W przerwach od tańców, Święci i Aniołowie, których zebrało się aż ponad 30 rozwiązywali zagadki, łamigłówki, opowiadali również ciekawostki o „sobie”. Wiedza dzieci została doceniona, bo organizatorzy rozdali cały worek prezentów. Dzieci chętnie popisywały się wiedzą o świętych i brały aktywny udział w programie. Podczas imprezy panował świetny nastrój, słychać było wiele śmiechu. Na widok tańczących dzieci niektórzy rodzice również dołączyli do tańców pod znane religijne piosenki, między innymi „Raduje się dusza ma”, „Taki duży, taki mały”, „Idzie Jezus” lub inne, jak też pod muzykę częstą słyszaną na dyskotekach szkolnych, np. „Crazy frog” czy „O Zuzanna”.

Po uczcie dla duszy nastąpiła też długo oczekiwana uczta dla Ciała, czyli agapa.

Bal był udany i jak najbardziej inspiruje wszystkich do poznawania świętych oraz naśladowania ich w codziennym życiu. Dziękujemy księżom naszej parafii za wsparcie zorganizowanego przedsięwzięcia, osobom zaangażowanym za wytrwałość w jego przygotowaniu, również pomocnikom, którzy bezinteresownie poświęcili swój czas oraz rodzicom za zaangażowanie i pozytywny aspekt w przygotowaniu wyjątkowych strojów. Dziękujemy za odważny i piękny przykład wiary oraz celebrowanie życia!

Fot. Robert Dakszewicz



