W dniach 28 października – 10 grudnia 2019 r. Domikanie z Klasztoru Św. Ap. Filipa i Jakuba w Wilnie razem ze społecznością kościołów Św. Ap. Filipa i Jakuba oraz Św. Ducha w Wilnie realizowali projekt „Spotkania integracyjne dla młodzieży”, który jest współfinansowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Projekt „Spotkania integracyjne dla młodzieży” to przedsięwzięcie mające na celu integrację i pogłębienie wiary chrześcijańskiej młodzieży poprzez katolickie spotkania ewangelizacyjne, rekolekcje i pielgrzymki.

Ponad dwa miesiące młodzież co tydzień spotykała się w kościele, słuchała wykładów, po tym w małych grupkach dyskusyjnych za przewodnictwem moderatorów były przeprowadzane omówienia tematu wykładu. Podczas spotkań integracyjnych były poruszane takie tematy jak: Jak najlepiej przeżyć swoje życie? , Jak przeciwstawiać się złu?, Czy dzisiaj Bóg uzdrawia?, Dlaczego i jak powinienem się modlić? i inne. Jako lektorzy występowali osoby duchowne oraz świeckie, amatorzy swego dzieła.

15-17 listopada odbyły się rekolekcje wyjazdowe p.t. „7 Darów Ducha Świętego” w Mariampolu. Uczestnicy mieli możliwość nie tylko zapoznać się z takimi tematami jak Kim jest Duch Święty? oraz dowiedzieć o darach Ducha Świętego ale także uczestniczyć w Lectio Divina, doświadczyć Adorację Najświętszego Sakramentu i Adorację Krzyża. Uczestniczyć w wieczorach Uwielbienia oraz Mszy Świętej. Także zwiedzić Muzeum bł. Jerzego Matulewicza, Bazylikę Św. Michała Archanioła oraz okolice.

23 listopada odbyła się pielgrzymka Guronys-Koszedary-Troki. W Guronys grupa młodzieży zapoznała się z miejscem urodzenia kardynała Vincentasa Sladkevičiusa gdzie obecnie znajduje się klasztor Sióstr Eucharystek oraz małe muzeum poświęcone kardynałowi. Młodzież zapoznała się z życiem kard. Sladkevičiusa, o którym opowiadała s. Milda. Tam także odmówiono różaniec w kaplicy znajdującej się w centrum dróżek różańcowych poświęconych poszczególnym tajemnicom różańca. Następnie udano się do Koszedar. Celem pielgrzymki było zapoznanie się z bł. Teofilem Matulonisem, którego relikwie znajdują się w koszedarskiej katedrze. Błogosławiony Teofil Matulonis, to męczennik z czasów Związku Radzieckiego, który wiele lat spędził na wygnaniu, w sowieckich więzieniach aż w końcu 20 sierpnia 1962 roku zmarł po podaniu mu śmiercionośnego zastrzyku, beatyfikowany w Wilnie 25 czerwca 2017 roku. W Koszedarach był obejrzany film p.t. „Błogosławiony Teofil Matulionis” przedstawiający historię, życie i męczeńską śmierć bł. Teofila, następnie w katedrze, w kaplicy w której znajdują się relikwie błogosławionego, została odprawiona Msza Św. podczas której każdy z uczestników otrzymał blłogosławieństwo relikwiami bł. Teofila. W Trokach zwiedzono trocką Bazylikę i zapoznano się z interesującą historią Cudownego obrazu Matki Bożej Trockiej, Patronki Litwy. Co ciekawe dzień wcześniej w tym kościele modlili się prezydenci Litwy i Polski, prezydent Gitanas Nausėda i prezydent Andrzej Duda.

6-8 grudnia odbyły się rekolekcje wyjazdowe-adwentowe p.t. „Oczekiwanie w czasach pośpiechu” w Ignalinie. Uczestnicy mieli możliwość uczestniczyć w Roratniej Mszy Świętej, wspólnym czuwaniu oraz pogłębić swoją wiarę w takich tematach jak „Maria Panna – matka zbawiciela Jezusa Chrystusa”, „Powtórne przyjście Jezusa” i inne.

Bóg zapłać i serdeczne dzięki wszystkim, którzy dołączyli się do realizacji projektu: ks. proboszczowi mons. Rimvydasowi Jurkevičiusowi ks. Mindaugasowi z Koszedar, siostrom Eucharystkom z Guronys, Centrum Pastoralnemu w Mariampolu, Dorocie Levko, Katarzynie Czertoryskiej, Dianie Judkiewicz, a szczególnie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, dzięki której dany projekt ujrzał świat.