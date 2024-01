Projekt „Polska jest w nas. Polonijne debaty oksfordzkie”

Pierwszego dnia uczestnicy projektu mieli okazję zapoznać się z Muzeum Warszawy, które zrobiło niesamowite wrażenie. Przewodnik ciekawie opowiadała o początkach Warszawy, architekturze, przeplatając historiami z codziennego życia warszawiaków.

Kolejnym punktem zwiedzania była Giełda Papierów Wartościowych przy ul. Książęcej 4. Warte uwagi jest wnętrze budynku. Skonstruowany ze szkła i betonu odzwierciedla przejrzystość transakcji giełdowych oraz solidne podstawy polskiej giełdy. Elementy wnętrza mają swoje symbole. Na przykład, rzeźba byka symbolizuje hossę, czyli optymistyczne podejście inwestorów, którzy wierzą we wzrost zysku na rynku i dążą do niego. Natomiast niedźwiedź przedstawia bessę, czyli pesymistyczne tendencje na rynku kapitałowym, charakteryzujące się spadającymi cenami i obniżkami.

Drugi dzień warsztatów mentoringowych był niesamowicie interesujący. Pani Teresa Kozaczewska i pani Julia Gorczowska z Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców przybliżyły podstawy debatowania. My, jako uczestnicy, mogliśmy wykorzystać zdobytą wiedzę w debacie na temat ruchów społecznych działających na rzecz ekologii i klimatu. Po warsztatach zwiedziliśmy Główny Urząd Miar, czyli instytucję rządową odgrywającą kluczową rolę w kształtowaniu standardów pomiarowych w Polsce. Zwiedziliśmy Laboratorium Czasu i Długości, w którym mogliśmy obejrzeć wzorce miar wag i długości, obecnie funkcjonujące w Polsce. Po południu odbył się wykład Macieja Kowalskiego, który przedstawił narzędzie umożliwiające wyszukiwanie plagiatu w różnych pracach naukowych. Natomiast wieczorem mieliśmy okazję w kinie „Atlantic” obejrzeć film „Chłopi” wykonany w specjalnej technice animacji malarskiej.

Kolejny dzień zaczął się od warsztatów. Pani dr Małgorzata Majewska autorka książki „Mówię, więc jestem” przybliżyła mechanizmy rządzące językiem polskim oraz przedstawiła praktyczne sposoby na lepsze wyrażanie siebie i przekazywanie myśli. Kolejny warsztat przeprowadziła pani Sylwia Czubkowska, doświadczona dziennikarka i autorka książki „Chińczycy trzymają nas mocno”. Opowiedziała o nazewnictwie w języku technologii, przedstawiła rolę memów i emoji, które stają się coraz ważniejsze w komunikacji cyfrowej.

Zjazd mentoringowy w Warszawie umożliwił uczestnikom nie tylko poznanie podstaw debat oksfordzkich, ale też wzbogacenie wiedzy historycznej i kulturowej o Polsce, pogłębienie wiedzy o współczesnym języku polskim, który w dobie globalizacji staje przed różnorodnymi wyzwaniami.

Kolejny etap projektu polegał na zorganizowaniu debaty w kraju zamieszkania. W Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie odbyła się debata na temat „Z perspektywy żołnierza polskich sił zbrojnych na Zachodzie słuszniejszym wyborem było pozostanie po II wojnie światowej na emigracji niż powrót do Polski”, którą sędziowali wiceprezes Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców Kacper Nowina-Konopka. Marszałkiem był członek KSM Grzegorz Nowowiejski. Debatowali uczniowie czwartych klas gimnazjalnych: P. Stefanowicz, J. Andruszkiewicz, B. Urbanowicz, J. Wojniłło, Ł. Mikulewicz, R. Ulecki, K. Dowejko, U. Turlińska. Uczniów do debaty przygotował nauczyciel historii pan Wiktor Łozowski.

Konferencja podsumowująca projekt „Polska jest w nas. Polonijne debaty Oksfordzkie”, odbyła się w grudniu w Krakowie w Bibliotece Jagiellońskiej. Pani Anna Kulma podsumowała działania w projekcie. Natomiast liderzy z trzech państw przedstawili materiały edukacyjne, które powstały w toku realizacji projektu. Ciekawym akcentem było to, że materiał został opracowany w dwóch językach, w języku polskim i języku kraju, z którego pochodzili liderzy. Potem głos zabrał Paweł Kunz – Pan Podróżnik, który zwiedził już 120 krajów. Przedstawił relacje ze spotkań z osobami mającymi polskie korzenie, mieszkającymi w odległych zakątkach świata i mówiącymi po polsku. Inspirujący wykład miała dr Małgorzata Majewska, która przytoczyła przykłady i zwróciła uwagę uczestników konferencji na to, że każde słowo ma swoje znaczenie, dlatego trzeba uważać na to, co i jak się mówi. Na zakończenie konferencji odbyła się pokazowa debata oksfordzka nad tezą „Aktywne promowanie polskiej kultury poprzez sztukę, muzykę i film jest skutecznym sposobem na zwiększenie zainteresowania nauką języka polskiego na świecie”, w której wzięli udział najlepsi Mówcy z Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców. Kolejnego dnia grupa liderów z Litwy miała warsztaty, na których kształciła umiejętności debatowania.

Projekt umożliwił współpracę organizacji polonijnych z organizacjami działającymi w Polsce. Powstały materiały edukacyjne promujące język polski oraz debatę oksfordzką. Dzięki projektowi „Polska jest w nas. Polonijne debaty oksfordzkie” udało się poznać osoby z pasją, zaangażowane w promowanie języka polskiego, które rozumieją, że poprzez debatę oksfordzką młodzież uczy się sztuki argumentacji i prowadzenia otwartego dialogu, co jest bardzo ważne we współczesnym świecie.

Uczestniczki projektu

Kotryna Zelionkina i Aneta Zenowicz