Projekt „Pedagogai vaidina vaikams“ został zrealizowany w Szkole – Przedszkolu ,,Wilia“

W szkole – przedszkolu ,,Wilia“ w ramach projektu „Pedagogai vaidina vaikams“ przedszkolaki obejrzały przedstawienie znanej dobrze wszystkim bajki „Jaś i Małgosia” w wykonaniu nauczycielek z przedszkola.

To historia dwójki rodzeństwa jest każdemu znana, lecz w tym przedstawieniu chodziło o to, aby uczulić przedszkolaków, iż należy zawsze słuchać mamy, nie być łasym na słodkości, a tym bardziej nie brać ich od osób nieznajomych. Lecz oczywiście, jak to w bajkach bywa wszystko się dobrze skończyło.

Bohaterowie bajki skradli serca przedszkolaków wspaniałą grą aktorską, radosnym śpiewem a przede wszystkim odwagą jaką się wykazali podczas spotkania z okrutną czarownicą. Atmosfera jaka miała miejsce podczas spektaklu mieszała się z dużą porcją śmiechu, a momentami odrobiną grozy. Wszystkie dzieci oglądały przedstawienie z ogromną radością i zaciekawieniem.

W rolach głównych:

Mama – Regina Filipowicz

Tata – Andrzej Guobis

Jaś – Janina Genszaft Girdzijewska

Małgosia – Anna Brodowska

Baba Jaga – Iwona Pawłowska

Narrator – Agnieszka Siwicka