Projekt ekologiczny „Poezja przyrody: od grodzisk do gór”

22-27 czerwca br. w Gimnazjum im. św. Jana Pawła II został zorganizowany mobilny obóz ekologiczny „Od grodzisk do gór”. W obozie wzięło udział 40 uczniów, którzy aktywnie realizowali program na terenie Litwy i Polski. Badali problemy ekologiczne, obiekty znajdujące się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, poznawali historię grodzisk i jaskiń, a także dzięki wspinaczkom górskim uczyli się panować nad emocjami.

Tematyka obozu objęła także tematykę zrównoważonego rozwoju, aktywnego trybu życia, zajęć na świeżym powietrzu. Zwiedzając grodzisko Gudele, młodzież się zastanawiała, jaki ekoślad może zostawić każdy człowiek. Dyskutowała nad tym, co można zmienić, by zmniejszyć negatywny wpływ człowieka na stan Ziemi i ulepszyć jakość życia wszystkich mieszkańców, bo nawet drobne zmiany mają ogromne znaczenie. Zgodnie z planem odbyła się trzydniowa wycieczka do Zakopanego. Podczas wyjazdu zorganizowano pracę w grupach, przygotowano zadania, które dotyczyły różnych emocji i uczuć człowieka, między innymi zdziwienia, zaciekawienia, zauroczenia, a także ekologii. Odbyły się warsztaty tworzenia poezji. Zwiedzając Zakopane, uczniowie wraz z nauczycielami zapoznali się z unikalnym stylem zakopiańskim, przeszli szlakiem znakomitych zakopiańczyków, płynęli Dunajcem oraz pokonali szlak górski. Także odbywały się zajęcia integracyjne, prezentacje zebranego materiału, dyskusje.

Podsumowaniem obozu było stworzenie kolażu, wystawy ze zdjęć oraz zaprezentowanie własnej twórczości na temat „Uchwycić moment”. Także przygotowano stoisko informacyjne, które w kreatywny sposób odzwierciedla osiągnięte cele, zrealizowane zadania i wspomnienia z obozu. We wrześniu br. jest zaplanowany cykl zajęć „uczeń dla ucznia”, aby przedstawić materiał opracowany w czasie trwania projektu oraz wypróbować Kahoot na temat grodzisk na Litwie i gór w Polsce.

Refleksje uczniów:

Zachwyciły przepiękne krajobrazy zakopiańskich gór, które hipnotyzują i zapierają dech w piersiach. Zrozumiałam, dlaczego św. Jana Paweł II powiedział, że „Tatry są darem Bożym“.

Fajnie jest podróżować z przyjaciółmi, bo poznajesz ich jeszcze bardziej. Możesz wesoło i ciekawie spędzić z nimi czas, bo w ciągu roku szkolnego udaje się to nie zawsze.

Zrozumiałam, że wycieczki są wspaniałą szansą na zawarcie nowych znajomości i możliwością zobaczyć na własne oczy to, o czym czytałaś w podręcznikach.

Podróże są bardzo ważnym elementem w życiu człowieka, bo są związane z pozytywnymi emocjami. Ciekawie jest poznawać nowe miejscowości i ich historię, gdy ma się obok przyjaciół. Przeżyłam wiele wspaniałych chwil, w których panował śmiech, radość, zadowolenie.

Zrozumiałem, że ekologia jest bardzo ważna i każdy musi się zaangażować w sortowanie śmieci. Także przeżyłem wiele pozytywnych emocji podczas wspinaczki górskiej, wieczornych spotkań, spacerów po Zakopanem.

Ten obóz nie byłby możliwy bez wsparcia finansowego naszych partnerów: SA „Orlen Lietuva“, Samorządu Miasta Wilna, który przeznaczył na tę działalność 4000 euro. Także nauczycieli, którzy w ramach wolontariatu przyczynili się do realizacji projektu.

W imieniu społeczności Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie dziękujemy wszystkim, którzy docenili pomysł, zaufali oraz dali możliwość uczniom spędzić treściwie i atrakcyjnie początek wakacji!