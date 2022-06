W dniach od 27 maja do 2 czerwca 2022 r. w ramach polsko-litewskiego funduszu wymiany młodzieży oraz Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie został zrealizowany projekt „Ekologia — z myślą o przyszłych pokoleniach”.

W projekcie uczestniczyli uczniowie z Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie oraz uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie. Głównym celem projektu było przyczynienie się do zmiany nastawienia do ekologii. Tematyka warsztatów została zaproponowana przez młodzież, która sama podzieliła pomiędzy siebie zadania do realizacji na każdy dzień.

Uczestnicy zostali zakwaterowani w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Czudcu, gdzie dowiedzieli się wiele interesujących informacji o miejscowości, w której zamieszkali. Gry i zabawy integracyjne pomogły zapoznać się młodzieży ze sobą bliżej. W ciągu 7 dni nastolatkowie zwiedzili wiele interesujących miejsc: między innymi pałac Potockich w Łańcucie wraz z pięknym parkiem i storczykarnią, ścieżkę przyrodniczą im. W. Szafera i rezerwat przyrody „Lisia Góra” oraz skansen w Trzcinicy Karpacka Troja. Młodzież zaprezentowała swoje szkoły, wspólnie robili i smakowali regionalne dania. Wieczorami siatkówka jeszcze bardziej ich zbliżyła.

Na warsztatach nastoletni ekolodzy omawiali tematy „Moje śmieci-moja sprawa”, zmiany klimatu na Ziemi, człowiek i zasoby naturalne, drugie życie opakowania. Malowane były plakaty i koszulki o tematyce ekologicznej. Odbył się też turniej „Czy jesteś eko?” oraz robione były dekoracje z materiałów przyrodniczego pochodzenia. Podczas wyjazdowych warsztatów w ZST w Rzeszowie młodzież poznawała zalety i wady budowy zbiorników sztucznych na przykładzie zapory zbiornika retencyjnego w Rzeszowie.

W ostatnim dniu projektu młodzież przygotowała prezentację podsumowującą warsztaty. Podczas prezentacji uczniowie pochwalili się rezultatami swojej tygodniowej pracy. Każdy z uczestników w obecności gości- Pani dyrektor PZPW w Rzeszowie Krystyny Wróblewskiej, Pani dyrektor ZST w Rzeszowie-Edyty Niemiec, Pana wójta gminy Czudec Andrzeja Ślipskiego otrzymali zaświadczenia, upominki i wyróżnienia. Dziękujemy też za opiekę Panu Jackowi Adamowiczowi, głównemu specjaliście do spraw promocji PZPW w Rzeszowie.

Pełni niezapomnianych wrażeń, z nawiązanymi nowymi przyjaźniami i nabytymi wiadomościami wróciliśmy do domu.