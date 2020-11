Prezentacja międzynarodowego projektu Drogi do wolności

Wolność kocham i rozumiem / Wolności oddać nie umiem śpiewają „Chłopcy z Placu Broni“. 11 listopada, to wyjątkowy dzień, w którym szkoły polskie na Litwie również dołączają się do święta. Stało się tradycją, że w lutym obchodzony jest Dzień Niepodległości Litwy, a w listopadzie – Polski. Jest to dobra okazja, aby jeszcze raz przemyśleć, czym jest wolność, jaką niesie wartość, ale też i odpowiedzialność.

W tym roku mamy cały szereg jubileuszy: ponad 100 lat odzyskania niepodległości w 1918 roku, 100. Rocznica urodzin papieża – Jana Pawła II, 40 lat „Solidarności” i ponad 30 lat działalności „Sajūdis”; ponad 30 lat odzyskania niepodległości od 1989/1990 r. a wszystkie te na pozór odległe wydarzenia łączy postać papieża Jana Pawła II. To on stał się patronem międzynarodowego projektu Drogi do wolności. Udział w projekcie, wspieranym przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży i Ministerstwo Edukacji Narodowej, wzięła młodzież z Polski i Litwy, która wirtualnie podążała śladami papieża Polaka po znaczących miejscach w wyzwoleniu się obu narodów z totalitaryzmu.

Spotkania z żywą historią, świadkami przełomów i czasów JP II, tworzyło źródło aktywności młodych, którzy przygotowali film i wernisaż plastyczno-fotograficzny na spotkanie zdalne, które odbyło się 11 listopada br. na platformie Teamse Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Wilnie.

Uczestnicy z obu krajów chcieli pokazać, w jaki sposób można wykorzystać zdobycze technologii, wskazać na pozytywną stronę Internetu i komunikacji IT, a także podkreślić wkład w życie papieża Polaka w odzyskanie niepodległości obu narodów, uczeniu obu społeczeństw, nie tylko czym są wartości uniwersalne, takie jak godność człowieka, wolność jednostki i piękno natury, ale też jak o nie dbać również w dzisiejszym świecie, ponad 100 lat po odzyskaniu niepodległości i 100 lat po narodzinach Jana Pawła II. To właśnie jest tematem projektu. Główny celem było stworzenie filmowego montażu, prezentującego uniwersalizm nauki Jana Pawła II w zestawieniu z kondycją młodego człowieka w kontekście 100 lat niepodległości. W tym celu podczas zdalnych spotkań młodzież warsztatowo przygotowała plakaty na wernisaż, pamiątkowe pocztówki i film upamiętniający papieża Polaka jako przyjaciela młodzieży, tego, którego słowa dodawały odwagi do walki o godność i wolność człowieka, o wolność każdego narodu, szczególnie polskiego i litewskiego, jako zrzucających kajdany systemu totalitarnego.

Temat projektu wskazuje zatem rolę papieża, ale też stanowi konfrontację z dzisiejszym światem młodzieży, gdyż w zamierzeniu ma być wciąż żywą historią, a nie historią zamkniętą w lamusie czy – mimo że nie tak dawną – historią zapomnianą, bo zamkniętą na współczesną reinterpretację.

Koordynatorzy projektu Drogi do wolności:

Kinga Maciaszczyk (Polska)

Danuta Szejnicka (Litwa)

Projekt Drogi do wolności w social mediach:

www.polsko-litewskiedrogidowolnosci.pl

www.facebook.com/drogidowolnosciPLLT