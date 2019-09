Praca i rozrywka, czyli jak uczniowie Konarskiego piekli sękacza

vdu

Praca i rozrywka, praktyka i teoria – taka była pierwsza wyprawa uczniów klas trzecich z Gimnazjum Szymona Konarskiego w Wilnie. Pojechaliśmy aż do Ignaliny, aby przyjrzeć się z bliska, jak się piecze smakowitego sękacza w prawdziwym piecu. I nie tylko się przyjrzeć, uczniowie sami mogli przyczynić się do powstania ogromnego sękacza, który zabrali ze sobą do szkoły.

W drodze powrotnej odwiedziliśmy małą Ojczyznę Marszałka Józefa Piłsudskiego. Co roku postać ta staje się uczniom klas początkowych coraz bardziej znana i bliska.

Uczniowie zapalili znicze również przy płycie granitowej na kwaterze wojskowej na Rossie.

Tym razem podzielić się wrażeniami bardziej byli skłonni chłopcy.

Kamil: „Podczas wycieczki dowiedzieliśmy się historii powstania sękacza. Oglądaliśmy sam proces wypiekania tego wyśmienitego ciasta, uczestniczyliśmy w wypiekaniu. Później smacznie zjedliśmy. Wracając do Wilna zwiedziliśmy dawne miejsce zamieszkania Józefa Piłsudskiego oraz Cmentarz na Rossie”.

Julian: „Dowiedziałem się, że na Litwie wypieczono najwyższy sękacz o wysokości 3,72 m, który jest na liście rekordów Guinnessa. Jestem zadowolony, że na Litwie są takie wysokie i smaczne sękacze”.

Andrzej: „Wracając z wycieczki odwiedziliśmy groby żołnierzy, wśród których spoczywa serce Józefa Piłsudskiego. Żołnierze walczyli o wolność razem z Marszałkiem”.

Edwin: „Sękacze były bardzo smaczne, szczególnie, że po podróży był już czas na drugie śniadanie. Sękacze robi się ręcznie, produkuje je 20 państw, a każde państwo ma swój przepis. Na Litwie jest 60 różnych przepisów sękacza. Ciekawie było dowiedzieć się o Józefie Piłsudskim, że też kiedyś był małym chłopcem, jak my. Odwojował Polską. Kiedy umarł, to ciało pochowano w Polsce, a serce w Wilnie, gdzie była pochowana jego matka. Zmarł w 1935 roku. Na cmentarzu pochowano wielu żołnierzy, którzy walczyli o pokój”.