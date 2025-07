Poznawcza wyprawa rowerowa po historycznym regionie Małej Litwy

Zamiast przewracać kartki książek czy przygotowywać slajdy PowerPointa, uczestnicy tej wyprawy pocą się: pompują opony, trenują wytrzymałość, skrupulatnie studiują mapy. To przygotowanie do niezwykłego seminarium historycznego – na rowerze.

„Wiedzę historyczną można zdobywać czytając – albo jak u nas: doświadczając jej bezpośrednio”, żartuje Vincent Regente z Niemieckiego Towarzystwa (Deutsche Gesellschaft e. V.) w Berlinie. Wraz z Markusem Nowakiem z Niemieckiego Forum Kultury Europy Wschodniej (Deutsches Kulturforum östliches Europa e. V.) w Poczdamie chcą wprawić historię w ruch: „Będziemy badać wspólną kulturę i przeszłość Małej Litwy, podróżując rowerami.” Ruch na świeżym powietrzu zamiast suchej teorii w sali wykładowej.

„Granice i spotkania” – tak nazywa się poznawcza wyprawa rowerowa przez Litwę. W dniach od 26 lipca do 3 sierpnia 2025 r. wraz z 16 młodymi osobami z Niemiec i Litwy pojedziemy wzdłuż Niemna – obecnej granicy litewsko-rosyjskiej. Następnie skierujemy się na północ, śladem dawnej granicy między Niemcami a Imperium Rosyjskim, która przypomina o historii XIX i XX wieku. W wyprawie wezmą udział studenci, młodzi profesjonaliści oraz różnorodni liderzy opinii – w tym nauczyciele zainteresowani tematyką europejską.

Jednym z celów podróży jest uczynienie śladów historii bardziej widocznymi i wzmocnienie dialogu w regionie, który do dziś naznaczony jest doświadczeniem wojen i granic.

„To będzie intensywne, 500-kilometrowe spotkanie z historią i kulturą Małej Litwy” – mówi Regente.

Jest historykiem, doktorem nauk o Europie Środkowo-Wschodniej i kieruje działem „UE i Europa” w Niemieckim Towarzystwie w Berlinie. Od wielu lat pracuje nad tematyką kultury pamięci w Europie oraz edukacji historyczno-politycznej. Wraz z Nowakiem – historykiem, dziennikarzem i autorem nowego przewodnika „Kraje bałtyckie” (wyd. Reise Know-How) – organizują już po raz trzeci poznawczą wyprawę rowerową po północnej części dawnej Prus Wschodnich.

To, co zaczęło się jako jednorazowy projekt, przerodziło się w swoistą trylogię pamięci: w 2023 r. pierwsza podróż prowadziła z Wilna do Kłajpedy, w 2024 r. – z Kowna wzdłuż Niemna do Morza Bałtyckiego. W tym roku koło się zamyka – będzie to trasa okrężna z Kłajpedy i z powrotem.

„Nasza trasa przebiegać będzie przez ważne miejsca kulturowe i historyczne, w których nie tylko będziemy doświadczać historii, ale i ją omawiać” – mówi Nowak.

Poza dawnymi wioskami i zaginionymi niemieckimi osadami, program przewiduje rozmowy z przedstawicielami niemieckiej mniejszości oraz potomkami osób, które przeżyły Holokaust. I coś bardzo istotnego: prezentacje uczestników. Wyprawa rowerowa opiera się na zasadzie partycypacji – każdy etap współtworzą sami uczestnicy: krótkimi prezentacjami, moderowanymi rozmowami na miejscu oraz osobistymi pytaniami.