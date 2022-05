„Poznaj style architektoniczne Europy Północnej” – geograficzno-architektoniczny projekt trzecich klas gimnazjalnych Syrokomlówki

Realizując geograficzno-architektoniczny projekt, w dniach 17-19 maja uczniowie trzecich klas gimnazjalnych udali się na wycieczkę edukacyjną do Tallina, Rygi i Sztokholmu. Do Tallina dotarliśmy autobusem 17 maja. Stolica Estonii przywitała nas chłodną pogodą, jednak to nie przeszkodziło nam w spacerze po Starówce Tallina, którą otaczają pozostałości murów

miejskich wraz z wielu ciekawymi średniowiecznymi basztami (Gruba Małgorzata, Wieża Dziewicza, Długi Herman i in.). W barokowym zamku Toompea, powstałym w miejscu cytadeli z IX wieku, obecnie mieści się siedziba estońskiego parlamentu. Obok na Placu Zamkowym znajduje

się okazały Sobór Aleksandra Newskiego z końca XIX wieku. Przez bramę o ciekawej nazwie „Długa noga” zeszliśmy ze wzgórza Toompea na Plac Ratuszowy, będący sercem Starego Miasta. W jego południowej części stoi miejski ratusz, który jest jedynym gotyckim ratuszem w Europie

Północnej, który przetrwał do dzisiaj. Nieopodal Katedra Najświętszej Maryi Panny, kościół św. Ducha powstałe na przełomie XIII i XIV wieków. Przeplatanie się stylów architektonicznych podziwialiśmy też z tarasów widokowych.

Wieczorem wycieczkę autobusową zastąpił nam statek wycieczkowy „Baltic Queen”. Dla wielu z nas było to nowe doświadczenie. Na szczęście, morze było spokojne, więc dobrze bawiliśmy się na pokładzie, słuchając muzyki na żywo i oglądając programy artystyczne.

Rano, 18 maja, dotarliśmy do Szwecji, do portu w Sztokholmie i wybraliśmy się na zwiedzanie skandynawskiej stolicy, zwanej Wenecją Północy. Miasto znajduje się na 14 wyspach, które łączą ze sobą 57 mostów. Zwiedziliśmy sztokholmskie Stare Miasto, pełne wąskich, tajemniczych uliczek z małymi placykami i kolorowymi kamienicami. Obejrzeliśmy uroczystą zmianę warty pod Zamkiem Królewskim. Zwiedziliśmy najpopularniejsze i najsłynniejsze w Skandynawii Muzeum Wazy, które prezentuje wspaniały XVII-wieczny królewski okręt wojenny, podniesiony z dna morskiego po 333 latach od zatonięcia. Z muzeum wróciliśmy na prom, z którego, płynąc przez morze, po raz kolejny podziwialiśmy fiordowe brzegi i szkiery Bałtyku.

19 maja dotarliśmy do stolicy Łotwy – Rygi. Wielu z nas już kiedyś ją odwiedziło, ale wąskie uliczki, ciekawa architektura zwabiła nas kolejny raz. Wpisana na listę UNESCO Starówka oraz słynna ryska secesja to dwa największe magnesy, którymi Ryga przyciąga. Architektura miasta bez zwątpienia jest wyjątkowa. Pozostałości średniowiecznych murów

obronnych, budynki pamiętające czasy Hanzy, zamek, Plac Katedralny, katedra ewangelicko- luterańska, budynki cechów kupieckich, „Trzech Braci”… W Rydze naliczono ponad 800 secesyjnych budynków, wiele z nich znajduje się w jej ścisłym centrum, na Starówce, jak też w jej bezpośredniej okolicy. Elewacje tego stylu budowli można podziwiać godzinami – około jedna trzecia domów w centrum miasta to perełki secesji.

Trzydniowa wycieczka to niesamowite, cudowne, ekscytujące i znaczące

doświadczenie. Szczególnie ważne było powtórzenie wiedzy z geografii o stolicach Estonii, Szwecji i Łotwy, o położeniu geograficznym, symbolach, systemie politycznym. Uczniowie dyskutowali o dynamicznym powiązaniu Europy Północnej i relacjach historyczno-kulturowych tych państw z Litwą i Polską. Podczas wyjazdu zapoznali się ze stylami architektonicznymi krajów sąsiednich. Program z geografii i sztuki III klasy gimnazjalnej został powtórzony „na żywo”.

Serdecznie dziękujemy naszemu przewodnikowi Andrzejowi Kostyginowi za fachowe przybliżenie tematu, za opiekę i troskę podczas całej podróży!