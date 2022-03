Poznać Szymona Konarskiego

27 lutego 1839 roku został stracony Szymon Konarski, patron naszego

gimnazjum. Mimo młodego wieku gotów był zginąć niż widzieć kraj swój

zgięty na kolana…

W piękny poniedziałkowy dzień pierwsza klasa z wileńskiego Gimnazjum

im. Szymona Konarskiego wybrała się do miejsca, gdzie niegdyś,

prawdopodobnie również w słoneczny lutowy dzień, pod niebieskim

niebem Szymon Konarski został stracony.

Przedtem był osadzony w więzieniu urządzonym w części dawnego

wileńskiego klasztoru bazylianów, gdzie 15 lat więziono również Adama

Mickiewicza.

Wyrokiem sądu Szymona Konarskiego skazano na rozstrzelanie 27 lutego

1839 r. Wyrok wykonano w Wilnie w godzinach rannych.

Jego grób został stratowany końmi, by nigdy go nie odnaleziono. We wrześniu 1839 r. zwłoki Konarskiego potajemnie zostały przeniesione i pochowane na cmentarzu kalwińskim w Wilnie.

Przed II wojną światową w miejscu stracenia Szymona Konarskiego

postawiono pomnik przedstawiający orła z rozpostartymi skrzydłami.

Dzisiaj pozostał tylko ogromny głaz, przypominający o dawnej tragedii

Szymona Konarskiego oraz ideach walki z ciemiężcą.

Po powrocie do gimnazjum uczniowie obejrzeli prezentację, z której

dowiedzieli się o życiu patrona szkoły. Stał się im bliższy – już wiedzą,

gdzie się urodził, w jakich budynkach Wilna się ukrywał, gdzie został

pojmany…

Wiedzą, że swoje życie poświęcił wolności.