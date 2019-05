Pożegnanie zerówki w „Kluczyku”

vdu

17 maja 2019 roku w Wileńskim przedszkolu Kluczyk w dzielnicy Karolinki, grupa Kropelki pożegnała się z przedszkolem…

Od momentu, jak dzieci przekroczyły progi przedszkola, dużo co się zmieniło…Z każdym dniem, wracając z przedszkola, dzieci przynosiły nową wiedzę i umiejętności. Tutaj właśnie zostały nauczone pierwsze wiersze, pioseneczki… Zasługa to wspaniałych ludzi, na czele z panią dyrektor Danutą Michno, którzy spędzali z nimi codziennie czas w Kluczyku.

Rodzice są wdzięczni całej kadrze przedszkola, za dobrobyt, za za ciepłą atmosferę rodzinną, za to, że pokazano dzieciom, iż przedszkole to bezpieczna przystań, a spędzony czas i zabawy są tu czasem fajniejsze niż w domu.



Na pamiątkę dla przedszkola, dzieciaki, dzień przed świętem, posadziły drzewko jarzębiny…

