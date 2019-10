Poniedziałkowy poranek na Rossach

vdu

Tradycyjnie w październiku, tym razem dnia 21, studenci oraz wykładowcy Wydziału Ekonomiczno – Informatycznego Uniwersytetu w Białymstoku na czele z Dyrektorem dr hab. Adamem Doliwą, prof. UwB oraz jego zastępcą dr. A. Bielińskim wzięli udział w tradycyjnej akcji sprzątania kwater wojskowych na cmentarzu na Starej Rossie w Wilnie, oddając tym samym cześć pamięci tym, którzy walczyli za naszą dzisiejszą wolność.

Pogoda dopisywała, dlatego chętnych do pracy nie brakowało. Szczególne brawa należą się dla studentów pierwszego roku, którzy zechcieli włączyć się do akcji i w tym roku w bardzo licznym gronie przybyli na Rossy. Wspólnymi siłami studentów, pracowników i, oczywiście, władz Wydziału udało się kolejny raz dochować tradycji, którą Filia UwB w Wilnie kontynuuje od pierwszego roku swego powstania. Na końcu natomiast czekała na wszystkich słodka niespodzianka – pączki od Dyrektora, za co serdecznie dziękujemy.