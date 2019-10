Polski Teatr w Wilnie wystąpił w Toruniu i Włocławku

vdu

Polski Teatr w Wilnie pod kierownictwem Ireny Litwinowicz w ubiegły weekend w ramach współpracy między teatrami wystąpił we Włocławku i w Toruniu ze spektaklem ,,Ich czworo‘‘ Gabrieli Zapolskiej w reżyserii Jana Buchwalda. W sobotę (26 pażdziernika) spektakl został zagrany w Teatrze Impreseryjnym im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku. Następnego dnia zagrał w Teatrze Muzycznym w Toruniu w przepięknym teatrze. Dziękujemy za miłe przyjęcie, niezapomniane wrażenia i emocje.

„Ich czworo” – to sztuka, która obok „Moralności pani Dulskiej” stanowi jeden z najpopularniejszych dramatów Gabrieli Zapolskiej. Jego premiera odbyła się we Lwowie w 1907 roku. Choć sama autorka nie określiła ściśle miejsca akcji, reżyser zdecydował się umieścić ją w Wilnie lat 30-tych ubiegłego wieku. O tej podróży w czasie i przestrzeni świadczy przede wszystkim scenografia, ale również drobne detale, które widzowie rozpoznać będą mogli w trakcie spektaklu. Sztuka Gabrieli Zapolskiej to powrót na scenę Jana Buchwalda, który rozstał się z nią po zakończeniu swojej kadencji na stanowisku dyrektora Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hubnera w Warszawie. Z aktorami Polskiego Teatru w Wilnie miał okazję pracować w zeszłym roku w Teatrze w Toruniu, gdzie przygotowali czytanie dwunastu ksiąg „Pana Tadeusza”. W trakcie pracy dyrektor wileńskiego Teatru Irena Litwinowicz wpadła na pomysł, aby wspólnie zrobić coś w Wilnie.