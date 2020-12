Pogirska placówka „Pelėdžiukas” żegna się z jesienią

Ostatniego dnia jesiennej pory roku, 30 listopada, wychowankowie grupy ,,Jeżyki‘‘ wraz z nauczycielką Aliną Chaninowicz w pogirskiej placówce ,,Pelėdžiukas‘‘ rozwitali się z jesienią. Przez ostatnie trzy miesiące dzieci szykowały piosenki, które opisują szczególne cechy jesieni, a właściwie liście, deszcz i złą pogodę.

W związku z rekomendacjami dzieci nie przychodzą do sali muzycznej, więc postanowiliśmy zorganizować rozrywkę w grupie. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech jesieni są padające, kolorowe liście, więc dzieci przypomniały, jak wychodziły sobie ,,Na spacerek, na słoneczko i wiaterek‘‘.

Dzieci także przygotowały piosenkę ,,Zła pogoda‘‘, śpiewając wykorzystywały instrumenty muzyczne, a właściwie odbijały rytm za pomocą drewnianych pałeczek. Dzieci również już wiedzą, że przy złej pogodzie jesienią często pada deszcz.

Aby było wesoło, do zabawy dołączył Miś oraz Jeż, którzy przygotowują się do zimy i będą spać aż do wiosny. Razem z dziećmi wykonali piosenkę ,,Pada deszcz‘‘ i zatańczyli przy piosence ,,Dwa malutkie misie‘‘ i ,,Misie szare obydwa‘‘. Na zakończenie Miś poczęstował dzieci grzybkami, które znalazł jesienią na spacerze w lesie.