Podróże młodzieży po technice w projekcie Young PoloniaTech Academy w Białymstoku

W dniach 5–19 października grupa uczniów z Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II i Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela wraz z rówieśnikami z Drohobycza i Gródka w Ukrainie uczestniczyła w międzynarodowym, innowacyjnym projekcie edukacyjnym Young PoloniaTech Academy, który odbył się w Białymstoku (Polska).

Celem projektu było rozwijanie kompetencji technologicznych, językowych i społecznych wśród młodych ludzi polskiego pochodzenia mieszkających na Litwie i Ukrainie.

Projekt był realizowany ze środków Senatu RP, we współpracy Politechniki Białostockiej, Akademickiego Liceum Politechniki Białostockiej oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Podczas pobytu uczniowie poznali potencjał Politechniki Białostockiej, kierunki studiów oraz bogate zaplecze naukowe uczelni. Zwiedzili laboratoria i uczestniczyli w zajęciach na wydziałach: Architektury, Budownictwa i Nauk o Środowisku, Informatyki, Inżynierii, Mechanicznym oraz Elektrycznym. Pod okiem wykładowców i studentów zdobywali wiedzę, uczestniczyli w warsztatach, wykładach oraz spotkaniach z ekspertami z dziedziny nowych technologii, inżynierii, programowania i przedsiębiorczości.

Program obejmował także zajęcia z uczniami Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego PB.

Odbyły się zajęcia integracyjne, językowe i sportowe, a także turniej gier planszowych i układania puzzli. Nie zabrakło wspólnego zwiedzania regionu oraz wycieczki do Warszawy – stolicy Polski.

Podczas wycieczek uczniowie zwiedzili Białowieżę, gdzie zobaczyli z bliska żubry.

W Dworze Bartnika w Narewce przygotowywali tradycyjne polskie pierogi, tworzyli pachnące świece z naturalnego wosku pszczelego i odwiedzili Muzeum Pszczelarstwa.

Duże wrażenie wywarła również wizyta w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku – miejscu upamiętniającym losy Polaków zesłanych na Sybir.

Podczas pobytu w Warszawie uczestnicy projektu odwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik, Och-Teatr (spektakl „Oszuści”) oraz mieli wyjątkową okazję zwiedzić Sejm i Senat RP, zasiadając na sali posiedzeń!

Jednym z najciekawszych punktów programu były warsztaty motywacyjno-rozwojowe prowadzone przez Adama Zdanowicza – absolwenta Politechniki Białostockiej i twórcę customowych rowerów.

Uczniowie spotkali się również z Karolem Stefanowiczem („Kolorkiem07”), popularyzatorem gwary podlaskiej i influencerem młodego pokolenia.

Nie zabrakło też chwil relaksu: lodowisko, zwiedzanie Pałacu Branickich i wieczorny spacer po Białymstoku dostarczyły uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń.

Zwieńczeniem pobytu była Gala Young Polonia Project Day, podczas której nie zabrakło wzruszeń, podsumowań, prezentów i wielu ciepłych słów.

Uczestnicy projektu wrócili pełni inspiracji, nowych doświadczeń, nawiązanych przyjaźni i motywacji do dalszej nauki.

W imieniu uczestników składamy serdeczne podziękowania organizatorom projektu – Politechnice Białostockiej, Akademickiemu Liceum Politechniki Białostockiej oraz Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” – za wspaniałą inicjatywę, inspirujące spotkania i możliwość udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu.

Szczególne podziękowania kierujemy do koordynatora projektu, mgr Pawła Malinowskiego, wicedyrektora Akademickiego Liceum PB, oraz do pani mgr Pauliny Borowskiej – za zaangażowanie, życzliwość i profesjonalne przygotowanie wszystkich działań.

Dzięki Wam zdobyliśmy nowe doświadczenia, wiedzę i przyjaźnie, które pozostaną z nami na długo.

Wyrażamy również wdzięczność Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej za wsparcie finansowe, dzięki któremu realizacja projektu stała się możliwa.