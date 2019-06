Podróże kształcą – wileńscy uczniowie zwiedzają Pragę

vdu

Wycieczki szkolne – to coś, co uczniowie lubią najbardziej, ponieważ pozwalają zrelaksować się, pobierać wiedzę lub wzbogacać ją. Nasza klasa również chętnie podróżuje. W dniach 3-5 czerwca razem z 6 klasą Progimnazjum im. Jana Pawła II byliśmy na wyjeździe do Pragi. Po drodze zwiedziliśmy Kudowa Zdrój, gdzie degustowaliśmy wody mineralne prosto ze źródła. Później podziwialiśmy Góry Stołowe.

Następnego dnia zwiedziliśmy przepiękną Pragę i zjedliśmy tradycyjny czeski obiad – knedliki.

Na powrotnej drodze zwiedziliśmy Wrocław, którego największą atrakcją dla uczniów był ogród zoologiczny, a mianowicie Afrykarium. Do domu wróciliśmy pełni wiedzy i wrażeń. Byliśmy zadowoleni, że zobaczyliśmy Ziemię Kłodzką i Pragę.

