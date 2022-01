Po raz 13 została sfinalizowana akcja dobroczynna „Magiczne Święta Bożego Narodzenia dla dzieci na wsi”. Od wczesnego ranka wystartowały trzej Mikołaje na swych reniferach i saniach przepełnionych prezentami.

Dotarliśmy do wszystkich dzieci do lat 10, które mieszkają w Gminie Suzanskiej. Pogoda nas nie rozpieszczała, ale w sercu rozgrzewało nas każde spotkanie z dzieckiem. Każde spotkanie z dzieckiem to jak nowa książka do czytania i to w różnych językach. Przemoknięci i zmarznięci byliśmy przemęczeni ale nic nas tak nie radowało i podnosiło na duchu jak uśmiech na dziecięcych twarzyczkach. Jak mówi jeden z Mikołajów: „Darować prezenty i świąteczny nastrój jest o wiele przyjemniej niż je otrzymywać!” Bardzo ubolewamy, że w dobie pandemii nie mogliśmy wchodzić do wszystkich domów by wysłuchać i podziwiać ich recytatorskie umiejętności, przepiękny śpiew, a nawet tanieć,ale nikt jak dziecko potrafi dostosować się do danej sytuacji i spotykali nas na podwórku z uśmiechem i łezką radości Świąt Bożego Narodzenia. Naj­ważniej­szy obo­wiązek wo­bec dzieci to dać im szczęście. DZIECI NIE MYŚLĄ ANI O TYM, CO BYŁO, ANI O TYM, CO BĘDZIE, ALE CIESZĄ SIĘ CHWILĄ OBECNĄ, JAK MAŁO KTO POTRAFI.

Z szczerego serca dziękujemy wszystkim dzieciakom, które na nas czekali, które tak piękne wierszyki, tańce, śpiewy i inne talenty Św. Mikołajom demonstrowali. Niski pokłon i duże dziękuję rodzicom, które swoje dzieci tych wszystkich przedstawień cierpliwie uczyli. I również serdeczne podziękowania dla ludzi dobrego serca, którzy wsparli naszą inicjatywę i dla tych którzy pomogli zrealizować akcję dobroczynną i sprawić tyle radości dla dzieci. Chociaż w ten świąteczny dzień każdy mógł spędzić ze swoją rodziną i odpocząć.

Wielki wam pokłon za wasze ofiarowanie i za pomoc w naszej dobrej wspólnej sprawie. W tym roku Sużańskie Mikołaje odwiedzili 186 dzieci i wręczyli prezenty i słodycze.

