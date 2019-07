Po kwiat paproci u podnóża Śnieżki

vdu

Przetrwaliśmy wszystkie próby: bezmyślnie przedłużony rok szkolny, uciążliwe upały, zalecenie szukania atrakcyjnych i nietradycyjnych form lekcyjnych. Rozpoczęło się lato, a z nim wymarzone wakacje.

Pedagodzy Progimnazjum im. Jana Pawła II wyruszyli w tradycyjną podróż. Dyrektor Janina Wysocka zaplanowała wyjazd do Karpacza, wspinaczkę na Śnieżkę (najwyższy szczyt Karkonoszy) i zwiedzanie serca Europy, stolicy Czech – Pragi.

Potrzebujemy nie tylko relaksu, wyciszenia się, ale i ucieczki od roku dręczącej, nieprzemyślanej perfidnie nazwanej „miodowej” reformy, nadmiaru biurokracji, mega oczekiwań i wymagań ze strony społeczeństwa i codziennego stresu i napięcia. W miarę oddalania się od Wilna zmieniał krajobraz za oknami autokaru, nastroje nauczycieli pogodniały.

Wspólna podróż i góry są cudotwórcze. Niezmiernie ważne jest również to, że jesteśmy zaprzyjaźnionym, zgranym zespołem, świadomie identyfikującym się ze swoim miejscem pracy. Umiemy dobrze pracować i mądrze odpoczywać. Urocze góry, krystaliczne powietrze, biesiady i integracyjna kolacja grillowa z open barem w wigilię Jana zniwelowały przytłaczającą nas codzienność.

Mnóstwo pozytywnych emocji przeżyliśmy spacerując uliczkami Pragi, miasta o cudownej architekturze, z zachwycającym zespołem budowli i arcydzieł sztuki, takimi jak Katedra św. Wita, Zamek Praski, stary pałac królewski czy piękna Złota Uliczka. Wizytówką Pragi jest Most Karola,jedyny średniowieczny most kamienny na świecie wsparty na szesnastu filarach z niepowtarzalną galerią rzeźb pod gołym niebem. Miło było smakować dania kuchni czeskiej w lokalnych restauracjach oraz delektować się słodkimi niebiańskimi trdelnikami (walcowane ciasto, owijane wokół kija, a następnie grillowane i posypane cukrem wymieszanym z migdałami lub z cynamonem) wypełnionymi lodami. Kolejną atrakcją był dwugodzinny rejs statkiem po Wełtawie z pysznym obiadem i możliwością podziwiania uroczej Pragi.

Z miasta stu wież udaliśmy się na zachwycający spacer ścieżką w koronach drzew, która znajduje się w samym sercu majestatycznego lasu Karkonoskiego Parku Narodowego.

Właśnie tutaj oglądaliśmy wyjątkowość przyrody Karkonoszy i podziwialiśmy piękno tutejszego lasu.

Ale tak to już w życiu bywa, że to co dobre, szybko się kończy. Nadszedł czas powrotu do domów. Wróciliśmy z kwiatem paproci, napełnieni pozytywnymi emocjami i nadzieją, że kolejny rok szkolny w naszym kraju (a w naszej placówce 25!) zgodnie z deklaracjami władz ministerialnych będzie służyć temu, by zawód nauczyciela był szanowany, a nauczyciele mogli żyć i pracować godnie.

Dopóki Ziemia kręci się, dopóki jest tak czy siak,

Panie, ofiaruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak…

Bułat Okudżawa

Dziękujemy za wiadomość i czekamy na kolejne!

Zostań reporterem Radaru Wileńskiego!

Redakcja zw.ltnie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji nadesłanych przez Czytelników.

Więcej